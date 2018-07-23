Тесты Роналду шокировали врачей «Ювентуса»

Португальский нападающий Криштиану Роналду прошел медицинское обследование в туринском «Ювентусе». Врачей полученные результаты удивили.

Как сообщается на сайте клуба, физическое состояние 33-летнего футболиста соответствует здоровью 20-летнего юноши.

Количество жира в организме Роналду составляет 7% при нормальном показателе в 10-11%. Тело нападающего на 50% состоит из мышц, больше нормы на 4%.

На чемпионате мира по футболу Криштиану пробежал 34 км, достигнув этого показателя первым из всех участников турнира.

Первый матч в итальянской Серии А Криштиану Роналду проведет 12 августа.