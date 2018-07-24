Ещё
Умерла Юлия Борисенко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умерла Юлия Борисенко 

Рамблер 24 июля 2018
Фото: Зорка-БДУ
В возрасте 28 лет умерла одна из самых известных футболисток Беларуссии — Юлия Борисенко. Об этом сообщает ТАСС.
О смерти спортсменки сообщается на официальной странице клуба "Звезда-БГУ", за который она играла.
ВКонтакте
Причина смерти не уточняется.
Юлия Борисенко выступала за женскую сборную Белоруссии по футболу, играла в российском клубе "Рязань-ВДВ". Именно с ним она стала чемпионкой первенства в 2013 году, а в 2014 — обладательницей Кубка России.
21 июля спортсменка провела матч в рамках чемпионата Белоруссии. Клуб "Звезда-БГУ" разгромил "Славянку" со счетом 22:0, Борисенко забила один из мячей.
Комментарии20  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поступок вратаря «Ливерпуля» восхитил болельщиков7
Роскошная жизнь: Канада подкупила Медведеву золотом107
Таран ограждения Смоловым попал на видео29
Трехкратный чемпион «Формулы-1» вышел из комы
Медведева пошла на новое «предательство»406
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
01:51
Страшная трагедия унесла жизнь российской чемпионки
Летние виды спорта Статьи
00:58
«Ковалев повел себя недисциплинированно»
Бокс Статьи
04:09
Роскошная жизнь: Канада подкупила Медведеву золотом
Фигурное катание Статьи
00:58
Ковалёв объявил о возможном завершении карьеры
Бокс
01:35
Ковалеву нанесли сокрушительное поражение
Бокс
02:57
Загитова продемонстрировала новую короткую программу
Фигурное катание
01:02
Диас назвал Нурмагомедова трусом
MMA
00:30
Оскандалившегося Смолова никак не наказали
Футбол
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение