Умерла Юлия Борисенко

В возрасте 28 лет умерла одна из самых известных футболисток Беларуссии — Юлия Борисенко. Об этом сообщает ТАСС.

О смерти спортсменки сообщается на официальной странице клуба "Звезда-БГУ", за который она играла.

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Причина смерти не уточняется.

Юлия Борисенко выступала за женскую сборную Белоруссии по футболу, играла в российском клубе "Рязань-ВДВ". Именно с ним она стала чемпионкой первенства в 2013 году, а в 2014 — обладательницей Кубка России.

21 июля спортсменка провела матч в рамках чемпионата Белоруссии. Клуб "Звезда-БГУ" разгромил "Славянку" со счетом 22:0, Борисенко забила один из мячей.