Защитник сборной Хорватии Чорлука рассказал, чем удивила сборная России на ЧМ-2018

Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука расссказал, чем удивила сборная России на чемпионате мира 2018 года.

Сборная России впервые в своей истории дошла до стадии 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, пенальти 3:4).

«В первую очередь, отличной игрой и количеством выигранных единоборств. Я с удовольствием наблюдал за действиями футболистов на поле, а также следил за статистикой. Ребята действительно показали хороший результат и заслужили самую высокую оценку», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью RT.

Хорват также назвал трёх лучших футболистов в составе сборной России.

Ранее он назвал самым запоминающийся момент прошедшего сезона.