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Чорлука рассказал, чем удивила сборная России на ЧМ
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Защитник сборной Хорватии Чорлука рассказал, чем удивила сборная России на ЧМ-2018 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука расссказал, чем удивила сборная России на чемпионате мира 2018 года.
Сборная России впервые в своей истории дошла до стадии 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, пенальти 3:4).
«В первую очередь, отличной игрой и количеством выигранных единоборств. Я с удовольствием наблюдал за действиями футболистов на поле, а также следил за статистикой. Ребята действительно показали хороший результат и заслужили самую высокую оценку», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью RT.
Хорват также назвал трёх лучших футболистов в составе сборной России.
«Полузащитник Александр Головин, защитник Сергей Игнашевич и вратарь Игорь Акинфеев», — отметил Чорлука.
Ранее он назвал самым запоминающийся момент прошедшего сезона.
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