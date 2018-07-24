Чорлука рассказал, чем удивила сборная России на ЧМ

Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука расссказал, чем удивила сборная России на чемпионате мира 2018 года.
Сборная России впервые в своей истории дошла до стадии 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, пенальти 3:4).
«В первую очередь, отличной игрой и количеством выигранных единоборств. Я с удовольствием наблюдал за действиями футболистов на поле, а также следил за статистикой. Ребята действительно показали хороший результат и заслужили самую высокую оценку», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью RT.
Хорват также назвал трёх лучших футболистов в составе сборной России.
«Полузащитник Александр Головин, защитник Сергей Игнашевич и вратарь Игорь Акинфеев», — отметил Чорлука.
Ранее он назвал самым запоминающийся момент прошедшего сезона.