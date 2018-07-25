Сборная России оказалась в пролёте

Болельщики не включили игроков сборной России в символическую команду ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала итоги голосования среди болельщиков на символическую сборную чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт"

Отмечается, что в команду не попал ни один футболист сборной России.

Полностью сборная выглядит следующим образом:

Полузащитники — Филиппе Коутиньо (Бразилия, 45,6%), Кевин де Брёйне (Бельгия, 30,6%), Лука Модрич (Хорватия, 49%);

Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 города России.

Ранее были объявлены претенденты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.