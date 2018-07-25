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Сборная России оказалась в пролёте
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Болельщики не включили игроков сборной России в символическую команду ЧМ-2018 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала итоги голосования среди болельщиков на символическую сборную чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что в команду не попал ни один футболист сборной России.
Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь — Тибо Куртуа (сборная Бельгии, 19% от всех проголосовавших включили игрока в команду турнира);Защитники — Диего Годин (Уругвай, 25,8%), Марсело (Бразилия, 18%), Тиаго Силва (Бразилия, 29,3%), Рафаэль Варан (Франция, 31,5%);
Полузащитники — Филиппе Коутиньо (Бразилия, 45,6%), Кевин де Брёйне (Бельгия, 30,6%), Лука Модрич (Хорватия, 49%);
Нападающие — Гарри Кейн (Англия, 36,3%), Килиан Мбаппе (Франция, 41,1%), Криштиану Роналду (Португалия, 25,2%).
Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 города России.
Ранее были объявлены претенденты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.
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