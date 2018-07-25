Русские идут: Головин отказал «Челси» ради Франции

«Монако» договорился с ЦСКА о переходе Головина

Полузащитник сборной России Александр Головин до конца текущей недели перейдет во французский «Монако». По информации СМИ, «монегаски» заплатят за игрока ЦСКА €30 млн, что сделает 22-летнего хавбека самым дорогим российским футболистом в истории.

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин продолжит свою карьеру во французском «Монако». Об этом сообщил вице-президент «монегасков» Вадим Васильев . По его словам, стороны уже пришли к согласию по всем условиям трансфера.

«Переговоры действительно были сложными. Честно говоря, до последнего момента не был уверен, что удастся согласовать этот трансфер. Помимо «Челси» в свое время на Головина также претендовал и «Ювентус».

На встрече с одним из руководителей туринского клуба в начале мая этого года я услышал, что по сути переход Александра в их команду — дело решенное. Однако основным нашим конкурентом был «Челси», —

Вице-президент «Монако» отметил, что французский клуб предложил армейцам гораздо более выгодные условия по сравнению с «синими». Кроме того, он подчеркнул, что вариант с продолжением карьеры во Франции будет намного более полезным для Головина, нежели переход в Английскую премьер-лигу.

«Челси» — это топ-клуб, к которому я отношусь с большим уважением. Однако линия полузащиты у английской команды перегружена. На мой взгляд, Александр обязательно будет играть в любом из ведущих клубов мира. Но ему потребуется еще некоторое время, переходный этап. Таким трамплином может стать для Головина как раз «Монако».

Достаточно посмотреть на наших бывших футболистов, которые сейчас выступают в ведущих европейских командах. Ничего гарантированно говорить сейчас нельзя. Но шансы раскрыться в «Монако» у него выше, чем в «Челси», —

На вопрос о том, чем Головин привлек внимание «монегасков», функционер указал на трудолюбие, целеустремленность и большое желание играть в футбол, что, по мнению вице-президента «Монако», является весьма важным аспектом. При этом он отметил и недостаток у российского полузащитника — незнание иностранного языка.

«Безусловно, это определенный минус. Прошу сразу всех болельщиков не ждать слишком многого от Александра. Адаптация к новому чемпионату, новой стране. Новый язык. Для этого всего нужно время. Мы обязательно поможем ему. Но какой-то период ему понадобится», — добавил Васильев.

По информации «СЭ», Головин прилетит в Монако для подписания контракта 26 июля, а сами переговоры будут завершены в конце текущей недели. Срок трудового соглашения будет рассчитан на пять лет, а зарплата 22-летнего россиянина составит €2 млн в год.

«Монегаскам» придется заплатить за трансфер €30 млн, что сделает Головина самым дорогим российским футболистом в истории.

Ранее данный рекорд принадлежал другому бывшему игроку ЦСКА — Юрию Жиркову . Российский защитник в 2009 году перешел как раз в лондонский «Челси» за €21 млн Примечательно, что ЦСКА также получит определенный процент в случае, если «Монако» примет решение продать полузащитника в другой клуб.

Для французов же данный трансфер станет третьим по стоимости в истории клуба. Ранее «Монако» тратил больше средств только на приобретение колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, перешедшего из «Порту» за €45 млн, а также экс-нападающего мадридского «Атлетико» Радамеля Фалькао. За колумбийского форварда руководство «монегасков» выложило €43 млн Головин дебютировал в составе ЦСКА в сентябре 2014 года, выйдя на матч 1/16 финала Кубка России, в котором армейцы обыграли дзержинский «Химик» со счетом 2:1.

Всего 22-летний полузащитник провел в футболке красно-синих неполные четыре сезона и в 113 матчах сумел отличиться 13 голами.

Особое внимание к себе Головин привлек благодаря выступлению в составе сборной России на чемпионате мира — 2018. На мундиале хавбек принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч и отметился двумя голевыми передачами.

Вместе с Головиным отечественная дружина добилась наилучшего результата в своей новейшей истории, дойдя до четвертьфинала мирового первенства, где в серии пенальти уступила команде Хорватии.