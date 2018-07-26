FIFA начала расследование против России

Международная федерация футбола расследует деятельность России, сообщает ТК "Звезда" со ссылкой на Telegram-канал «Мутко против».

Согласно его данным, ФИФА открыла расследование, целью которого является выяснить, почему большое, по ее мнению, число билетов на товарищеский матч 2009 года между сборными России и Германии оказались в руках перекупщиков.

Канал отмечает, что после самой игры, которую россияне проиграли со счетом 0:1, вспыхнул скандал местного масштаба. Еще девять лет назад СМИ сообщали, что снабдить спекулянтов двумя тысячами билетов на игру могло руководство Всероссийского объединения болельщиков.

Тогда ВОБ получило от Российского футбольного союза 20 тысяч «проходок», четыре тысячи из которых организация должна была разыграть между фанатами. Однако разыграны были лишь две тысяч, а остальные якобы проданы спекулянтам.