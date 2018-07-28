Чемпионат мира вызвал в России «футбольную лихорадку»

Отношение россиян к футболу поменялось коренным образом, заявляют в российском правительстве . И действительно — несмотря на то, что футбол считается в стране спортом номер один, посещаемость матчей внутреннего чемпионата была, мягко говоря, невысокой. Теперь же жители страны повалили на стадионы. Что произошло и как долго продержится этот эффект?

Проведение в России Чемпионата мира по футболу заметно оживило интерес болельщиков к этой популярной во всем мире игре. Это стало очевидным после сыгранного накануне матча за Олимп Суперкубок Рос­сии по футболу между столичными «Локомотивом» и ЦСКА. На стадионе «Нижний Новгород» присутствовало более 43 тысяч зрителей, то есть именно столько, сколько в среднем во время игр мундиаля.

Следившая с трибун за матчем вице-премьер по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец тоже отметила активность болельщиков. «Стадион „Нижний Новгород“ прекрасно вписался в архитектурный облик Нижнего Новгорода и стал новой точкой притяжения, судя по количеству зрителей сегодня. Стадион был заполнен до отказа, многие пришли семьями», — привела пресс-служба нижегородского губернатора слова Голодец.

Министр спорта Павел Колобков назвал аншлаг на матче наследием домашнего чемпионата мира. Он подчеркнул, что организация матчей проходит на высоком уровне, а болельщики поддерживают свои команды. «Если мы сможем удержать такой интерес у наших болельщиков, это будет наше большое достижение. Но это наша задача», — сказал министр.

В субботу президент России Владимир Путин вручил госнаграды тренерам и игрокам сборной России по футболу. В своем выступлении он отметил, что «во многом благодаря вам еще больше людей заинтересуются и займутся спортом, выберут активную, здоровую жизнь для себя, для своих детей». «И это, пожалуй, самое главное наследие чемпионата мира по футболу в России», — сказал Владимир Путин. Президент заверил, что продолжится создание необходимых условий «для развития футбола и спорта в целом». Построенные к мундиалю стадионы «станут основой сети детских футбольных центров, площадкой для повышения мастерства воспитанников спортшкол, футбольных академий, своего рода кузницей кадров для нашего главного национального футбольного турнира — чемпионата России».

К национальному чемпионату интерес тоже возрос многократно.

В Саранске, например, на матч между местной «Мордовией» и «Нижним Новгородом» пришли без малого 27 тысяч болельщиков, что для 315-тысячного города стало уникальным явлением, а для всей Футбольной национальной лиги — выдающимся результатом, так как в прошлом сезоне на матчи «Мордовии» едва собиралась тысяча зрителей.

В субботу Голодец заявила, что отношение россиян к футболу поменялось коренным образом. «Изменилась сама аудитория — сегодня на футболе вы можете увидеть, как люди проходят с семьями», — сказал она. По ее словам, детско-юношеские школы сейчас просят открыть больше секций в связи с возросшим потоком желающих научиться играть в футбол. Она добавила также, что футболисты российской сборной своим трудолюбием показывают пример «миллионам детей в нашей стране».

Российский футболист, вратарь, тренер Андрей Новосадов согласен, что проведение мундиаля заметно подстегнуло интерес к футболу. По его словам, активность болельщиков происходит по всей России. «Посмотрите, сколько народу собирают стадионы! Происходят аншлаги. Такого раньше не было», — сказал Новосадов газете ВЗГЛЯД

Он отметил, что сейчас футбольные стадионы стали совсем другими. Болельщики могут не только с комфортом наблюдать за играми, но и чувствуют себя в полной безопасности. «Сейчас на футбольные стадионы начали ходить целыми семьями», — подтвердил он слова Голодец.

По его словам, отношение болельщиков к футболу принципиально изменилось после того, как люди вживую посмотрели, «как болеют за разные команды, как это здорово и прекрасно». «Россияне переняли этот опыт и им это очень понравилось. Именно поэтому сейчас такой ажиотаж. Главное, чтобы он потом никуда не пропал», — надеется он.

В свою очередь президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин не удивился происходящему. По его словам, Чемпионат мира — это мегасобытие, «которое сделало надлом стереотипов внутри страны, футбол стал модным». «Билеты на ЧМ были для большинства людей либо дорогие, либо недоступные. Для человека возможность попасть на матч становилась настоящим событием. Люди захотели попасть на футбол даже после ЧМ. А на какой футбол можно сейчас попасть в России? Только на игры национальной лиги. То есть это определенная инерция на всплеске этой волны», — сказал Шпрыгин газете ВЗГЛЯД.

Другим фактором стало открытие современных стадионов, которые заработали перед самым началом ЧМ. «Стадионы вводились в эксплуатацию один за другим. Людям интересно сходить именно на новые стадионы, потому что это комфортно, это интересно», — пояснил он.

Однако эта футбольная лихорадка может спасть сама собой. Как пояснил Шпрыгин, сейчас эйфория и эмоции захлестнули серость российского футбола. Он не исключил, что люди сходят один-два раза на футбол, «ничего интересного для себя не откроют» и перестанут ходить на матчи, а «продолжат ходить те, кто ходил годами», а это совсем небольшая группа людей. Шпрыгин подчеркнул, что даже несмотря на аншлаг в Нижнем Новгороде, уже сегодня в соцсетях начинают говорить, что «фанаты у нас хмурые и угрюмые в отличие от позитивных и веселых иностранцев». Более того, в сильную жару в буфете закончилась вода, на стадионе ее тоже не продавали, поэтому многие зрители страдали от жажды.

Впрочем, он уверен, что возродить интерес к футболу можно. Глава ВОБ напомнил моменты, когда в 90-е годы в том же Волгограде на матчи «Ротора» приходило около 30 тысяч зрителей. «Если будет высокая посещаемость, это будет чудо, это будет основное завоевание Чемпионата мира, потому что уже пошли разговоры, что инвестиции в ЧМ полностью окупились, что это дало инфраструктуру, развитие футбола», — заключил Шпрыгин.