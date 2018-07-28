Дзюба сделал смелое предложение Путину

Дзюба во время награждения в Кремле предложил Путину сменить коньки на футбольные бутсы

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба во время церемонии награждения государственными наградами в Кремле предложил президенту страны Владимиру Путину увлечься игрой в футбол. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Президент РФ в субботу вручил в Кремле госнаграды тренерскому штабу и игрокам сборной России по футболу.

"Владимир Владимирович, для нас это огромная честь находиться здесь, и мы очень горды играть за свою страну. И для нас будет огромная радость, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы", — сказал Дзюба, намекая на то, что президент страны часто играет в хоккей.

Другие игроки и тренеры получили почетные грамоты главы государства.

На домашнем чемпионате мира сборная России показала лучший результат в новейшей истории, дойдя до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти устуила хорватам — будущим серебряным призерам турнира.