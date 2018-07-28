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Дзюба сделал смелое предложение Путину
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Дзюба во время награждения в Кремле предложил Путину сменить коньки на футбольные бутсы 

ТАСС 1 час назад
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба во время церемонии награждения государственными наградами в Кремле предложил президенту страны Владимиру Путину увлечься игрой в футбол. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
Президент РФ в субботу вручил в Кремле госнаграды тренерскому штабу и игрокам сборной России по футболу.
"Владимир Владимирович, для нас это огромная честь находиться здесь, и мы очень горды играть за свою страну. И для нас будет огромная радость, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы", — сказал Дзюба, намекая на то, что президент страны часто играет в хоккей.
Главный тренер россиян Станислав Черчесов удостоен ордена Александра Невского, капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич — орденов Почета.
Другие игроки и тренеры получили почетные грамоты главы государства.
На домашнем чемпионате мира сборная России показала лучший результат в новейшей истории, дойдя до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти устуила хорватам — будущим серебряным призерам турнира.
ТАСС: последние новости
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