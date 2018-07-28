«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную

Нападающий Дзюба предложил Путину заняться футболом вместо хоккея

В Екатерининском зале московского Кремля состоялось торжественное вручение государственных наград шести членам тренерского штаба и 23 игрокам сборной России. Таким способом власти страны решили поощрить отечественных футболистов за успешное выступление на чемпионате мира — 2018. Наивысшей регалии удостоился главный тренер команды Станислав Черчесов. Специалист получил из рук президента Владимира Путина орден Александра Невского.

Черчесов стал 197-м кавалером ордена, награжденным по опубликованному указу.

В своем современном виде награда вручается с декабря 2010 года и считается одной из самых престижных в России. Первым представителем спорта, удостоенным подобной чести, стала в апреле 2013 года главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская

Капитан команды Игорь Акинфеев и самый возрастной игрок Сергей Игнашевич, завершивший карьеры после окончания мундиаля в 39 лет, получили ордена Почета. Награждая вратаря, Путин выделил его особую роль в выходе сборной в четвертьфинал и, в частности, в отбитом решающем 11-метровом в противостоянии с испанцами.

«Он не раз спасал ситуацию на поле, сам определял, по сути, исход матча, — сказал президент.

Момент, когда, а главное — как, на недавнем чемпионате он отбил последний пенальти, думаю, станет легендой и нашего, и мирового футбола».

«Спасибо большое за такое доверие. Мы счастливы оказаться здесь. Мы, в первую очередь, благодарны вам, что у нас есть такая инфраструктура, и мы можем этим гордиться. Чемпионат мира прошел на ура, и мы можем этим гордиться», — констатировал капитан команды.

Остальные футболисты и тренеры получили почетные грамоты главы государства.

Ранее Путин уже высказывался о выступлении сборной на ЧМ-2018 в комплементарном тоне, отмечая «красивую» игру в четвертьфинальном матче с хорватами. На встрече в Кремле глава государства вновь похвалил игроков.

«На первом в России чемпионате мира вы выступили ярко, уверенно, проявили сплоченность, упорство и волю, шли к цели, не жалея себя, — отметил Путин, слова которого приводит ТАСС. —

«Ваш девиз «играем за вас» для болельщиков оказался более важным, чем медальный результат».

Как признался президент, он давно хотел увидеться с членами сборной, чтобы поблагодарить их за игру, а также вручить награды и почетные грамоты. Отметим, что у Путина уже была встреча с Черчесовым в Калининграде. При личном общении на поле местного стадиона лидер нации очень высоко оценил тренерские качества специалиста. Вскоре с наставником был подписан новый контракт на улучшенных условиях.

«Пока ответственность за спортивную честь Отечества, безусловно, лежит на вас. Мы на вас очень рассчитываем! Вы доказали, что умеете побеждать, и мы ждем от вас, безусловно, новых побед, ярких достижений, такой же отдачи на предстоящих турнирах в будущем», — резюмировал Путин.

Со стороны игроков не обошлось без подколок. В шутливой манере выступил главный весельчак российского футбола Артем Дзюба , предложивший президенту перейти в футбол из хоккея, в который он регулярно играет.

«Для нас это огромная честь находиться здесь, и мы очень горды играть за свою страну.

И для нас будет огромная радость, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы», — заявил нападающий.