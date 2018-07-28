Как «Спартак» одержал первую победу в сезоне

Хорошая готовность «Спартака»

Главный вывод матча с «Оренбургом» для поклонников красно-белых — футболисты физически готовы к грядущей квалификации Лиги чемпионов. Подопечные Массимо Карреры не зря провели в межсезонье 11 игр. Некоторые опасения возникали по поводу Романа Зобнина : успеет ли полузащитник прийти в себя после тяжелейшего чемпионата мира, на котором он стал одним из лучших по пробегу? К тому же, Роман приехал на игру прямо с приёма у Владимира Путина

Однако опасения оказались беспочвенными. Зобнин вновь успевал всюду и выдал отличный матч, успевая страховать Дениса Глушакова и других партнёров. Футболист мог и отличиться. Пару раз он очень опасно бил издали: в первом случае мяч пролетел рядом со штангой, а во втором угрозу с большим трудом нейтрализовал Евгений Фролов

А вот в эпизоде с единственным голом вратарь «Оренбурга» сыграл не лучшим образом, выпустив мяч из рук прямо на ногу Самуэлю Жиго. Новичку красно-белых оставалось лишь не промахнуться по створу с метра. Конечно, быстрый гол очень помог «Спартаку». Впоследствии хозяева получили возможность спокойно контролировать снаряд на чужой половине поля.

«Оренбург» же так и не смог создать маститому сопернику проблем. Скорее, подопечные Карреры имели шанс отличиться во второй раз. До конца не покидало ощущение, что красно-белые действуют на классе и не включаются в игру на все 100 процентов.

Удачный дебют Жиго

Перед началом игры болельщики гадали, как будет выглядеть центр обороны «Спартака». В результате Каррера сделал ставку на иностранный дуэт Жиго — Сальваторе Боккетти . Дебют, как уже говорилось, получился для француза прекрасным: он забил спустя четыре минуты после стартового свистка арбитра.

Со своими прямыми обязанности новичок тоже справился. Из его ошибок запомнилась лишь проигранная Андрею Козлову верховая дуэль вблизи собственных ворот. Форвард «Оренбурга» в этом эпизоде головой пробил прямо в руки Александру Максименко.

В остальном Боккетти с Жиго действовали надёжно, хотя порой чувствовалось, что им не хватает сыгранности. Однако хвалить Самуэля, наверное, преждевременно, ведь соперник ощутимо уступал «Спартаку» в классе и думал больше о защите собственных ворот.

Первое серьёзное испытание оборону команды ждёт уже в следующем туре, когда красно-белые на выезде померятся силами с действующим чемпионом «Локомотивом».

Если Жиго в первом же матче получил место в старте, то Илья Кутепов остался на скамейке запасных, несмотря на хорошо проведённый чемпионат мира. Не попал в основу и восстановившийся после травмы Георгий Джикия . Весьма любопытно, как российские защитники будут возвращать себе утраченные позиции в ростере. Не исключено, что пара Жиго-Боккетти продолжит играть до первой серьёзной ошибки. С другой стороны, Каррера может просто ждать, когда наберёт форму Джикия, который до своей травмы был одним из ведущих игроков команды.

Доверие молодым

Зато неожиданно получили места в стартовом составе 20-летние Александр Максименко и Александр Ломовицкий. Для обоих эта игра стала дебютной в РПЛ, и молодые игроки показали себя достойно. Ломовицкий, хотя и был не слишком заметен, пару раз отметился нестандартной техникой на правом фланге и даже помог заработать жёлтую карточку для Адесойе Ойеволе. Неслучайно полузащитника среди прочих футболистов «молодёжки» «Спартака» совсем недавно выделил Карерра.

У Максименко же работы было немного, но в тех редких эпизодах, когда мяч долетал до его штрафной, действовал надёжно. При этом молодой голкипер в отсутствии травмированного Александра Селихова фактически вытеснил из основы опытного Артёма Реброва , на которого Каррера, похоже, больше не рассчитывает.

А вот Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров вышли на поле с первых минут и провели добротную игру. Оба приняли участие в единственном забитом мяче. Именно после удара Комбарова Фролов неудачно отразил мяч в сторону на Глушакова.

Дебют Ташаева

Помимо Жиго в составе «Спартака» дебютировал ещё один новичок — Александр Ташаев. Полузащитник за 20 минут до конца игры заменил Ломовицкого. Несмотря на то, что футболист получил не слишком много игрового времени, он отметился парой ударов издали и старательно отрабатывал в обороне на последних минутах, когда «Оренбург» пытался спасти матч.

Порой чувствовалось, что Ташаев в новой команде ещё чувствует себя не совсем комфортно. В паре эпизодов Александр не брал инициативу на себя, хотя постоянно делал это в «Динамо». Адаптироваться в «Спартаке» Ташаеву наверняка поможет другой экс-футболист бело-голубых Зобнин.

Атмосфера

Пусть матч в целом получился не слишком зрелищным, атмосфера на стадионе оставила максимально приятное впечатление. Несмотря на дождь, «Открытие-Арена» оказалась заполнена едва ли не полностью — игру посетили более 36 тыс. болельщиков, и это при условии, что красно-белые принимали команду, вернувшуюся из ФНЛ. Поклонники «Спартака» до последних минут гнали свою команду вперёд и явно получили удовольствие от старта сезона.