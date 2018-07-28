«Ничего не выиграли»: кто против награждения футболистов

Путин вручил ордена Игнашевичу, Акинфееву и Черчесову

Дмитрий Булыкин. Легендарная российская волейболистка Екатерина Гамова раскритиковала присвоение игрокам сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта. Двукратная чемпионка мира отметила, что такая награда «лишь» за выход в четвертьфинал чемпионата мира обесценивает почетное звание. В интервью «Газете.Ru» эту ситуацию прокомментировали известные в прошлом футболисты Валерий Масалитин

Одна из самых известных российских волейболисток Екатерина Гамова раскритиковала награждение игроков сборной России.

Двукратная чемпионка мира отметила, что в разных видах спорта действуют разные критерии.

«Я предполагала, что будет так, к сожалению. Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов!

Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!» — начала свое послание Гамова.

Спортсменка заявила, что подобные решения обесценивают высшую спортивную награду.

«Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают. За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава, но мы же команда!

Свое звание ЗМС я получила после Олимпийских игр в Сиднее — 2000, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась все сборы и тоже выходила играть!» — отметила спортсменка.

В заключение своего послания волейболистка отметила, что не имеет претензий к футболистам сборной России.

«P. S. Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта», — написала Гамова, отметив в сообщении аккаунт Министерства спорта России и поставив хэштег «Павел Колобков».

Публикация от Ekaterina Gamova (@ekaterinagamova11) 28 Июл 2018 в 3:10 PDT

С волейболисткой согласился и известный в прошлом российский теннисист Евгений Кафельников

«Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича — его воля и право.

Слова Екатерины Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня нет никаких орденов», — — цитирует спортсмена Sport24.

«Газета.Ru» связалась с известными в прошлом российскими футболистами и узнала их мнение относительно вручения наград команде Станислава Черчесова.

Экс-нападающий «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин не согласился с присвоенными спортсменам званиями.

«Раньше звание ЗМС давали как минимум за медаль, не говоря уже о чемпионстве. В остальных случаях — мастер спорта международного класса (МСМК).

Но в данном случае адекватно было бы присвоить столь высокое звание за медаль. А за попадание в восьмерку все же лучше МСМК. Тогда ребятам было бы к чему стремиться.

Помню, в 2008 году за бронзу чемпионата Европы давали «заслуженных», сейчас за четвертьфинал — тоже ЗМС. К чему это все? Есть ли большая разница от того дали награду или нет?

А ведь звание обесценивается. Я считаю, что это неправильно. Надо давать хотя бы за медали. А то получается, что из группы вышли и уже добились всего», — — заявил Масалитин.

Экс-нападающий московских «Локомотива», «Динамо» и голландского «Аякса» Дмитрий Булыкин выразил противоположную точку зрения.

«Наши футболисты порадовали столько болельщиков! Провели шикарный чемпионат мира. Мне кажется, что можно и вручить сборной России такие серьезные награды. Почему нет?

Надо смотреть регламент, в каких случаях позволены такие звания, в каких нет. Но подопечные Черчесова заставили радоваться всю Россию, доказали, что футбол в стране может демонстрировать высокие результаты, вероятно, именно за это игроки вполне заслуженно удостоились столь высоких наград», — отметил Булыкин.

Стоит отметить, что в случае с регламентом футболисты сборной России получили награды заслуженно. Согласно «Положению о присвоении почетных спортивных званий», звание ЗМС действительно присваивается за медаль на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, либо за победу чемпионате мира, кубке мира, чемпионате Европы и кубке Европы.

«В порядке исключения почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».

Исторический успех сборной России по футболу и то, какое воздействие он оказал на общество, вполне подходит под данное определение.

На чемпионате мира — 2018 сборная России впервые в своей истории вышла в плей-офф мундиаля, где в 1/8 финала в серии пенальти обыграла национальную команду Испании, а в четвертьфинале хозяева турнира по все тем же 11-метровым ударам уступили Хорватии.