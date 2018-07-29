«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири

«Ливерпуль» разгромил «МЮ» в матче Международного кубка чемпионов

Пиво Юргена Клоппа , дебютный гол за «Ливерпуль» Джердана Шакири ударом через себя, явление футбольному миру новой звезды и цели Эрнесто Вальверде — в Международном кубке чемпионов были сыграны очередные матчи с участием лучших клубов современности.

Матч на стадионе мичиганского университета в Анн-Арборе, где принимает соперников по NCAA местная команда по американскому футболу, собрал уникальную для соккера аудиторию.

Посмотреть на игру двух английских команд пришли 101 254 зрителя. В современной Европе ни одна арена не в состоянии вместить столько желающих!

Вопреки логике, игра едва не превратилась в избиение — настолько разнился настрой соперников, их желание выкладывать козыри в предсезонном турнире. На первые роли у «красных» вышли участники недавнего чемпионата мира — 2018, в то время как рулевой «МЮ» Жозе Моуринью, по его же словам, мог рассчитывать лишь на 30% игроков основы.

Счет ударом с пенальти открыл в концовке первого получаса сенегалец Садио Мане . И пусть через пару минут юный бразилец Андреас Перейра восстановил равновесие на табло, в середине второго тайма Даниэль Старридж вновь вывел своих вперед. Затем очередной 11-метровый четко реализовал Олувасейи Ожо, на которого наставник Юрген Клопп возлагает большие надежды.

Черту на 82-й минуте великолепным ударом через себя подвел швейцарец косовско-албанского происхождения Джердан Шакири.

«Замечательный день, — признался герой вечера, которого цитирует Anfield HQ. — «Ливерпуль» — потрясающая команда с великими игроками. Рад, что гол получился красивым.

Часто отрабатываю удары через себя на тренировках. Хочу показывать свою игру, у меня достаточно опыта, чтобы помогать команде в нападении».

«Гол Шакири — был хорош. Это ненормально, что игрок после четырех дней так хорошо адаптируется к стилю игры. Это было лучше, чем я ожидал. Но сегодня была игра, в которую довольно легко войти», — прокомментировал событие Клопп.

Кстати, перед матчем специалист заглянул в бар, где отдыхали фанаты «Ливерпуля», и хлебнул с ними пива, показав свое полное расположение. В какой-то момент немец стал петь с болельщиками песни, — а потом пошел готовить футболистов к игре.

7 сентября Клопп планирует выступить в прощальном матче вратаря дортмундской «Боруссии» Романа Вайденфеллера , которого он тренировал на протяжении семи сезонов.

Чемпион Англии вновь показал высочайший класс, а его главный тренер Хосеп Гвардиола обыграл свою бывшую команду. Причем успех получился в буквальном смысле огненным.

Уже к середине первого тайма «горожане» «горели» в два мяча после стремительного блицкрига мюнхенцев, когда атаки до логического завершения доводили 19-летний Меритан Шабани, только-только обживающийся в основе (тоже имеет косовско-албанское происхождение), и опытнейший Арьен Роббен

Один мяч «Манчестер» отквитал еще до перерыва, а время спустя его автор Бернардо Силва оформил дубль. Между означенными взятиями ворот вклинился гол 19-летнего Лукаса Нмечи. Гранды вообще очень активно задействуют в МКЧ молодежь, которая уже в ближайших сезонах может выйти на первые роли.

Для обоих клубов этот матч стал последним в рамках представительного турнира. У «Баварии» и «Сити» по победе и двум поражениям.

По словам Гвардиолы, он доволен своими молодыми игроками.

«То же самое было и в предыдущих двух играх — я ими горжусь, — признался он. — Результат не имеет значения. Мы проанализируем свои ошибки и станем лучше. Играли против «Баварии» — одной из лучших команд с высококлассными исполнителями. Нам удалось сыграть в хороший футбол и сохранить спокойствие в ситуации, даже когда мы проигрывали 0:2.

У нас есть пять или шесть дней до нашей первой официальной игры, и я пока не знаю, кто будет играть в стартовом составе, но я доволен проведенными матчами».

Каталонцы успешно стартовали в МКЧ красивым матчем в Пасадене. И здесь тоже не обошлось без эффектного «камбэка». На мячи гранатово-синих Мунира и Артура лондонцы в середине второго тайма ответили выстрелами Сона Хын Мина и Жоржа-Кевина Н'Куду c интервалом в две минуты. Поскольку формат турнира не предусматривает ничьи, выявлять победителя пришлось в серии пенальти. Более удачливыми здесь оказались игроки «Барсы», реализовавшие все пять попыток.

А у «Тоттенхэма» не справился с задачей Энтони Георгиу, который вышел к «точке» третьим.

Наставник каталонцев Эрнесто Вальверде публично провозгласил максимальные задачи на грядущий сезон.