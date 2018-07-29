«Это выдающееся достижение»

Как спортсмены отреагировали на присвоение футболистам сборной России званий ЗМС

Футболисты сборной России заслужили звания заслуженных мастеров спорта, несмотря на то, что не выиграли чемпионат мира. Такого мнения придерживаются многие атлеты и тренеры, которые ответили на критику волейболистки Екатерины Гамовой . Ранее двукратный призёр Олимпийских игр выразила недовольство тем, что футболистам присвоили звания ЗМС, сказав, что титул таким образом «обесценивается».

Кроме того, футболисты стали заслуженными мастерами спорта РФ.

«Я предполагала, что будет так»

Тем не менее, после церемонии некоторые спортсмены остались недовольны присвоением игрокам почётных званий. Жёстче всего в социальных сетях высказалась двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по волейболу Екатерина Гамова. Она призналась, что разочарована решением присвоить ЗМС футболистам сборной России.

«Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призёром Олимпийских игр, а кто-то получает его лишь за выход в четвертьфинал! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают», — написала Гамова в Instagram.

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова РИА Новости © Евгений Одиноков

Екатерину поддержали некоторые коллеги, например, другой известный отечественный волейболист Дмитрий Мусэрский . Олимпийский чемпион подчеркнул, что ЗМС нельзя давать за «восьмое место».

«Значок Заслуженного мастера спорта даётся в России за медали на Олимпийских играх и за первое место на чемпионате мира. Но никак не за выход в четвертьфинал! Ребята-футболисты тут не причём, ещё раз повторю эти слова! Они сыграли хорошо! Прыгнули выше головы! Молодцы! Но! Всему есть своя цена и мера!» — написал Мусэрский в Instagram.

Поддержал волейболистов и известный тренер Евгений Трефилов , который вместе с женской сборной России по гандболу выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

«За что нужно вручать ЗМС? Если бы вы выиграли этот турнир, тогда было бы нужно… Мы таким способом приподнимаем их чуть-чуть. Да, резонанс большой, но мы же не первые, кто вышел в четвертьфинал чемпионата мира. Но я ни в коем случае не завидую», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

«В порядке исключения»

Звание заслуженного мастера спорта, действительно, присваивается атлетам, которые заняли первые места на крупных международных соревнованиях, таких, как чемпионаты мира или Европы, а также за любые медали Олимпийских игр. Однако «Положение о присвоении почётных спортивных званий», утверждённое приказом Минспорта России от 25 октября 2017 года, допускает вручение ЗМС и в других случаях.

«В порядке исключения, почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство», — говорится в документе.

Таким образом, футболисты сборной России получили свои звания совершенно заслужено: о том, что выступление команды на ЧМ-2018 повысило авторитет российского спорта, говорили многие, в том числе и Владимир Путин и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино

Более того, аналогичным образом были отмечены игроки отечественной сборной после выхода в полуфинал Евро-2008. А российские футболисты ЦСКА были награждены в 2005-м после победы в Кубке УЕФА , хотя пункта о еврокубках в положении нет, поскольку в большинстве видов спорта еврокубков просто не существует.

«То, что футболисты сделали для страны, дорогого стоит»

При этом на стороне Гамовой оказались далеко не все коллеги. Например, экс-главный тренер сборной России по волейболу Геннадий Шипулин заявил, что сравнивать футбол и другие виды спорта по популярности и уровню конкуренции просто некорректно.

«Люди заслужили звания ЗМС! При всём уважении к остальным видам спорта, футбол собрал такую аудиторию! Всю Россию заставил волноваться с утра до ночи и прильнуть к экранам! Есть особые, экстраординарные случаи, так нужно рассматривать эти победы. То, что футболисты сделали для страны, для пересмотрения отношения к спорту, дорогого стоит. Одно дело — играть в домино, шашки, волейбол или ещё во что-то, но футбол — настолько ярко выраженный вид, он сплотил массы, всю страну. Ничего страшного в том, что футболисты получили ЗМС, нет», — приводит слова Шипулина «Спорт-Экспресс».

Валерий Газзаев. Аналогичную точку зрения высказал бывший главный тренер сборной России по футболу, а ныне депутат Госдумы

«Поддерживаю решение выдать футболистам сборной звания «Заслуженных мастеров спорта». Есть же такой пункт: «в порядке исключения», «за выдающийся вклад». Для нашего футбола это выдающееся достижение — сборная дошла до четвертьфинала чемпионата мира! Игроки заслужили эти звания. К тому же, в истории были такие случаи. В 1966 году на чемпионате мира в Англии сборная СССР дошла до полуфинала и заняла четвёртое место. Потом футболистов национальной команды наградили званиями заслуженных мастеров», — заявил Газзаев.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков , в свою очередь, отметил, что Министерство спорта имело полное право присвоить футболистам почётные звания.