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«Рубин» — «Краснодар»: стартовые составы
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Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Краснодара» на матч РПЛ 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.R
Тренерские штабы казанского "Рубина" и "Краснодара" определились со стартовыми составами на матч первого тура Российской премьер-лиги, сообщает "Советский спорт".
"Рубин": Сослан Джанаев, Сесар Навас, Филип Уремович, Чико Флорес, Ибрагим Цаллагов, Руслан Камболов, Игорь Коновалов, Хорен Байрамян, Павел Могилевец, Дмитрий Полоз, Сердар Азмун.
"Краснодар": Станислав Крицюк, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Дмитрий Стоцкий, Шарль Каборе, Юрий Газинский, Павел Мамаев, Маурисио Перейра, Вандерсон, Федор Смолов.
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