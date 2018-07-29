Тренерские штабы казанского "Рубина" и "Краснодара" определились со стартовыми составами на матч первого тура Российской премьер-лиги, сообщает "Советский спорт".
"Рубин": Сослан Джанаев, Сесар Навас, Филип Уремович, Чико Флорес, Ибрагим Цаллагов, Руслан Камболов, Игорь Коновалов, Хорен Байрамян, Павел Могилевец, Дмитрий Полоз, Сердар Азмун.
"Краснодар": Станислав Крицюк, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Дмитрий Стоцкий, Шарль Каборе, Юрий Газинский, Павел Мамаев, Маурисио Перейра, Вандерсон, Федор Смолов.