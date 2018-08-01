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Восемь голов на 170 тысяч: стартовал чемпионат России
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Восемь голов на 170 тысяч: стартовал чемпионат России 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: ТАСС
Первый тур нового сезона Российской премьер-лиги поразил контрастными показателями: рекордно большое количество зрителей на трибунах и рекордно малое количество голов. Мощные «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» также удивили неожиданными сложностями в матчах с аутсайдерами. Тем временем Артем Дзюба продолжает купаться в народной любви на волне чемпионата мира и приносит «Зениту» первую победу.

Пришли, как на чемпионат мира

Одно из главных наследий домашнего мундиаля-2018 — это великолепные арены, построенные специально к мировому первенству. В первом туре нового сезона чемпионата России три матча из восьми состоялись на этих стадионах — «Екатеринбург Арене», «Ростов Арене» и «Космос Арене» (в Самаре).
Болельщики, вдохновленные недавним праздником футбола в стране, направились на стартовый матч внутреннего первенства.
Из новых стадионов особенным успехом пользовалась «Космос Арена», на которой состоялась встреча вернувшихся в Премьер-лигу «Крыльев Советов» и вице-чемпиона прошлого сезона ЦСКА: матч посетили 39 тысяч человек.
Другие арены оказались менее успешными: на матч «Ростов» — «Ахмат» было продано около 28 тысяч билетов, на встречу «Урал» — «Анжи» — 17 тысяч.
Тем не менее в совокупности встречи первого тура РПЛ посетили 169,6 тысяч зрителей — такого не было никогда.
Это в два раза больше, чем пришло на стартовый тур в прошлом году. В среднем один матч посетили 21 тысяча человек по сравнению с 14 тысячами в сезоне-2017/18.

Много людей — мало голов

После проведенного в России чемпионата мира, который стал самым результативным в истории мундиалей, хотелось верить, что не только болельщики вдохновятся атмосферой футбольного праздника, но и клубы.
Однако представители Российской премьер-лиги, к сожалению, не поддержали порыв своих поклонников искрометной игрой.
В восьми матчах первого тура было забито всего восемь мячей — это новый антирекорд.
Предыдущий наименьший показатель был достигнут в 2001 году, и тогда он составил десять голов.
Три встречи стартового тура сезона-2018/19 завершились нулевой ничьей: «Уфа» — «Локомотив», «Крылья Советов» — ЦСКА и «Арсенал» — «Динамо».
В еще четырех матчах победа была достигнута с минимальным преимуществом: «Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» (1:0), «Ростов» одолел «Ахмат» (1:0), «Анжи» оказался сильнее «Урала» (1:0), а «Рубин» превзошел «Краснодар» (2:1).
Только в одном случае триумфатор противостояния оторвался от соперника на два мяча:
«Зенит» победил новичка Премьер-лиги «Енисей» со счетом 2:0. Однако и тут наличие забитых мячей было под серьезной угрозой: до 81-й минуты на табло все еще горели нули, и только затем Артем Дзюба и Далер Кузяев сумели точными ударами принести три очка в копилку питерцев.
Мало кто из команд действительно старался продемонстрировать приятный глазу атакующий футбол, а если кто-то и пытался это сделать, то оппонент закрывался в собственной штрафной и играл на отбой.
Остается надеяться, что с такими результатами посещаемость матчей не просядет резко во втором туре.

Фавориты не убеждают

Во многом благодаря закрытой игре явные фавориты матчей потеряли немало очков в первом туре и не смогли показать весь свой атакующий потенциал.
Например, действующий чемпион страны «Локомотив» забил «Уфе» лишь один мяч — и то его отменили из-за офсайда (позднее признанного ошибочным).
«Железнодорожники» могли даже проиграть, если бы Сильвестр Игбун реализовал на четвертой компенсированной минуте пенальти. Однако Маринато Гилерме совершил сейв и спас красно-зеленых от катастрофического начала сезона.
Практически та же самая ситуация получилась у ЦСКА в Самаре, только здесь не было даже голов из офсайда и нереализованных пенальти, — просто «Крылья» грамотно отстояли в обороне. Впрочем, главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не стал объяснять унылый результат только игрой оппонента и признал, что «обе команды больше разрушали, чем создавали».
В гораздо более неприятной ситуации оказался «Урал», который доминировал над «Анжи» весь матч и нанес 18 ударов по воротам, но в итоге уступил (0:1) после единственного выстрела соперника в створ.
Также оконфузился на своем поле «Краснодар», и не в последнюю очередь по вине своего лидера Федора Смолова, который вывел команду на этот матч с капитанской повязкой.
Нападающий сделал неточный пас, мяч подхватил у чужой штрафной Сердар Азмун и издевательски катнул его мимо вратаря (2:1).
Тактика крепкой обороны с выходами в контратаки по-прежнему остается доминирующей в чемпионате России. Жаль, что зрелищности это не прибавляет.

Дзюбомания продолжается

Наследие чемпионата мира чувствуется и в отношении болельщиков к героям сборной России. Например, Дзюба, отпраздновавший гол в ворота «Енисея» воинским приветствием (как в матче открытия мундиаля против Саудовской Аравии), вызвал бешеный восторг у публики.
Фанаты, еще зимой без особых сожалений провожавшие его в аренду в тульский «Арсенал», теперь стояли на трибунах с плакатами «Наш воин! Наша гордость» и «Дзюбиньо — наше все».
Любопытно, сохранят ли фанаты такое восторженное отношение к форварду в дальнейшем или эйфория чемпионата мира постепенно спадет? Хотелось бы, чтобы память о мундиале сохранялась как можно дольше, а вместе с ней и посещаемость, и искренняя любовь к российским игрокам.
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