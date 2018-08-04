Семь причин посмотреть матч «Локомотив» — «Спартак»

В субботу, 4 августа, в центральном матче второго тура Российской Премьер-лиги встретятся московские «Локомотив» и «Спартак» , два последних чемпиона страны. Наставник красно-белых Массимо Каррера постарается одержать третью победу над коллегой Юрием Сёминым . В свою очередь железнодорожники попытаются прервать затяжную безголевую серию. Почему стоит посмотреть московское дерби — в материале RT.

Встреча чемпионов

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» — первое противостояние команд «большой пятёрки» в новом сезоне. Мало того, красно-белые и железнодорожники являются чемпионами страны двух последних лет: год назад они разыграли Суперкубок России. Победа в дополнительное время тогда досталась подопечным Массимо Карреры.

Команды могли и нынешний сезон начать с матча за данный трофей, однако «Спартак» сперва упустил шанс завоевать Кубок, сенсационно уступив «Тосно», а затем проиграл в последнем туре национального первенства «Динамо» и остался без серебряных медалей. В итоге за трофей с чемпионами поспорил ЦСКА.

Особой принципиальности столичному дерби придаёт и тот факт, что в составе обеих команд хватает футболистов, ранее игравших за соперника. Так, братьев Миранчуков в своё время отчислили из «Спартака», а новичок красно-белых Александр Ташаев не сумел пробиться в основу родного «Локомотива» и вынужден был искать счастья в «Динамо». Схожий путь проделал Георгий Джикия . А капитан красно-белых Денис Глушаков ранее носил повязку в «Локо», и фанаты красно-зелёных до сих пор не могут простить игрока за его переход в стан принципиального соперника.

Последний матч для «Спартака» перед квалификацией Лиги чемпионов

Поражение в последнем туре прошлого сезона РПЛ от «Динамо» не только оставило «Спартак» без матча за Суперкубок, но и вынудило красно-белых пробиваться в групповой этап ЛЧ через квалификацию. Таким образом, подопечные Карреры стартуют в главном еврокубке уже на следующей неделе игрой с греческим ПАОК.

Времени на раскачку у «Спартака» нет, и очевидно, что Каррера постарался сделать всё, чтобы его подопечные находились в хорошей форме уже в августе. Встреча первого тура с «Оренбургом» показала, что красно-белые действительно подошли к старту нового сезона в неплохой готовности. Игроки столичной команды проделали огромный объём работы, особенно это касается Романа Зобнина , который практически не отдыхал после чемпионата мира.

«Локомотив» же, напротив, в первых матчах сезона предстал в несколько разобранном состоянии.

В игре за Суперкубок многие предсказывали железнодорожникам победу над кардинально обновлённым ЦСКА, но на деле действующие чемпионы продемонстрировали невнятный футбол и практически не беспокоили Игоря Акинфеева

К тому же молодые армейцы попросту перебегали соперника и одержали заслуженную победу.

В матче первого тура РПЛ с «Уфой» ситуация повторилась. Да, судьи незаслуженно отменили гол Эдера в первом тайме, но в целом железнодорожники выглядели неубедительно и вполне могли уступить. Апофеозом стал нереализованный Сильвестром Игбуном в добавленное ко второму тайму время пенальти.

В какой-то степени «Локомотив» в настоящий момент напоминает «Спартак» образца начала прошлого сезона. Красно-белые тоже долго набирали ход после чемпионства и потеряли целый ряд важных очков, которых в итоге не хватило для завоевания как минимум серебряных медалей.

Проблемы «Локо» в атаке

Главной проблемой железнодорожников является игра в атаке. В последних шести матчах чемпионата страны (с учётом игры за Суперкубок — в семи) «Локомотив» забил всего один мяч. По иронии судьбы им стал «золотой» гол Эдера в ворота «Зенита» . После этого руководство клуба приняло решение выкупить контракт португальца у «Лилля», но в первых матчах нового сезона форвард не впечатлил болельщиков, как и вся команда. В игре за Суперкубок Эдер вовсе растворился на поле и был практически не заметен.

Очевидно, не в идеальной форме пока находится и Джефферсон Фарфан . Прошлый сезон получился для футболиста невероятно тяжёлым, и в итоге организм возрастного спортсмена дал сбой во время чемпионата мира. На одной из тренировок сборной Перу форвард потерял сознание и после ряда обследований досрочно покинул расположение национальной команды.

Таким образом, помимо Эдера Юрию Сёмину некого выпустить на острие атаки, ведь арендованный у «Краснодара» Ари вернулся в свой клуб после тяжёлой травмы колена. Неудивительно, что СМИ отправляют в «Локомотив» шведского форварда бельгийского «Андерлехта» Исаака Телина . Да и генеральный директор клуба Илья Геркус признался, что у железнодорожников есть «огненные» варианты для усиления линии атаки.

Эдер © Dpi/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

«Спартак» не выигрывал у «Локомотива» в основное время два года

Пусть «Локомотив» в последнее время практически не забивает, зато «Спартаку» не проигрывает на протяжении почти двух лет. Правда, в прошлогоднем матче за Суперкубок красно-белые взяли верх над железнодорожниками, но добились победы лишь в дополнительное время.

Подопечные Сёмина отомстили сопернику спустя месяц, обыграв «Спартак» на «Открытие-Арене» — 4:3. При этом матч второго круга не в пример августовской игре получился совсем не результативным — 0:0.

Красно-белые же последнюю победу над «Локо» в основное время одержали ещё в сентябре 2016-го. Тогда единственный мяч Ивелина Попова в середине первого тайма стал для команды победным. Игра же второго круга завершилась вничью — 1:1, что не помешало подопечным Карреры спустя всего два месяца впервые за 14 лет обеспечить себе чемпионское звание.

Тактическое противостояние Сёмина и Карреры

Тот самый матч осенью 2016-го стал первым в истории противостояния Юрия Сёмина и Массимо Карреры. Болельщики всегда с большим интересом наблюдали за борьбой итальянца, сделавшего «Спартак» чемпионом, и мэтра отечественной тренерской школы.

При этом оба тренера относятся друг к другу с большим уважением. В последнем матче между командами в марте Сёмин даже попросил Массимо надеть на голову капюшон, чтобы тот не простудился. Пока небольшое преимущество в противостоянии тренеров на стороне Карреры: две победы при одном поражении и двух ничьих.

Весьма любопытно, какую тактику специалисты изберут на очередное дерби. От «Локомотива» стоит ждать присущей команде аккуратной игры от обороны с расчётом на быстрые контратаки, особенно учитывая не самую хорошую физическую форму железнодорожников.

Впрочем, взломать линию защиты действующего чемпиона «Спартаку» всё равно будет очень непросто. Каррере предстоит подумать над тем, как заставить соперника капитулировать. В этом плане хорошей новостью для тренера стало возвращение в общую группу после травмы Луиса Адриано . Теперь в Черкизово тренер вполне может сделать ставку в атаке на дуэт бразильца с Зе Луишем

Также от красно-белых стоит ожидать активной игры на флангах с целью расшатать оборону «Локо». На левом краю многое будет зависеть от Квинси Промеса . Другое дело, что в игре с «Оренбургом» голландец выглядел не лучшим образом. Оказываясь с мячом, он регулярно шёл в обводку, но постоянно терял мяч. Кажется, к фирменным финтам Промеса футболисты РПЛ за несколько сезонов успели приноровиться. Если Квинси сыграет в Черкизово столь же неубедительно, то красно-белые рискуют остаться фактически без одного атакующего фланга, тем более Промес относится к категории футболистов, которые способны взломать насыщенную оборону нестандартным действием.

Дебют Крыховяка или Хёведеса

Если «Спартак» в нынешнее межсезонье на трансферном рынке ведёт себя сравнительно скромно, то «Локомотив» совершил уже два заметных трансфера. На правах аренды команду пополнил опорный полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк , а чемпион мира Бенедикт Хёведес перебрался в стан железнодорожников на постоянной основе из «Шальке».

Впрочем, участие немца в дерби практически исключено. Сёмин перед матчем заявил, что не знает, когда защитник прибудет в расположение команды. А вот поляк уже тренируется в общей группе «Локо» и вполне может выйти на поле в субботу. В таком случае Крыховяк вероятно займёт в опорной зоне место молодого Дмитрия Баринова

Полузащитник Гжегож Крыховяк © ФК «Локомотив»

Молодёжь от Карреры

Каррера же в первом туре неожиданно бросил в бой сразу двоих 20-летних воспитанников клуба — вратаря Александра Максименко и полузащитника Александра Ломовицкого. Первый в отсутствие травмированного Александра Селихова вытеснил из основы опытнейшего Артёма Реброва , а второй выиграл конкуренцию за место в стартовом составе у именитого новичка Ташаева.

Оба дебютанта РПЛ провели матч на весьма добротном уровне. Они хотя и не запомнились какими-то экстраординарными действиями, но и грубых ошибок не совершили. Максименко был надёжен на последнем рубеже и делал ровно то, что от него требовались в те редкие моменты, когда «Оренбург» переходил в атаку. Ломовицкому же порой не доставало спортивной наглости, но пару раз он продемонстрировал неплохую технику.

Возможно, освоившись в стартовом составе родной команды, Александр начнёт действовать гораздо смелее. Неслучайно Каррера после окончания тренировочных сборов заявил, что молодой полузащитник «достоин играть в основе».