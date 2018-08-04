Как трансферы Смолова и Ерёменко могут изменить РПЛ

На трансферном рынке Российской премьер-лиги в ближайшее время могут произойти два заметных события. По информации СМИ, Фёдор Смолов намерен покинуть «Краснодар». При этом клуб требует за своего лучшего бомбардира €10 млн В то же время в октябре закончится двухлетняя дисквалификация у Романа Ерёменко , за которого между ведущими отечественным командами разворачивается серьёзная борьба.

Смолов: ценник в десять миллионов

Для Фёдора Смолова нынешний год — один из самых сложных в карьере. Сперва он выпал из основного состава сборной России на домашнем чемпионате мира, затем не реализовал послематчевый пенальти в четвертьфинальной игре с Хорватией, а затем попал в скандальную историю с аварией в Краснодаре.

После этого некоторые болельщики даже начали сравнивать Фёдора с главным героем фильма «Тренер» Юрием Столешниковым , роль которого сыграл Данила Козловский . Если Столешников по сценарию после промаха с «точки» в важном матче завершил карьеру и посвятил себя тренерскому ремеслу, то Смолов, похоже, готов сделать не менее серьёзный шаг — покинуть «Краснодар».

По информации СМИ, «быки» готовы расстаться с 28-летним футболистом за €10 млн Якобы в контракте Смолова с клубом не прописана сумма отступных, а потому «Краснодар» может устанавливать на своего игрока любой ценник.

Сообщается, что наибольший интерес к Фёдору проявляет «Локомотив», который готов заплатить за нападающего сборной России €8 млн в рассрочку на два-четыре года.

Кажется, такой трансфер действительно вполне может состояться. В «Краснодаре» понимают, что Смолов не молодеет — спустя несколько лет цена на футболиста существенно снизится, а потому игрока стоит продавать прямо сейчас. По сведениям портала Transfermarkt, стоимость футболиста упала с €16 млн до €14 млн В определённый момент и «Краснодар», и Смолов настроились на расставание. Фёдор говорил о желании уехать в Европу, а в клубе готовили ему замену. Поскольку команду весной возглавил бывший наставник молодёжки Мурад Мусаев , в основе вполне могут появиться молодые и талантливые Магомед Шапи Сулейманов Иван Игнатьев , которые ждут отъезда Смолова.

Однако после неудачного мундиаля интерес к Фёдору в ведущих лигах Европы сошёл на нет. Зато в РПЛ нападающий по-прежнему востребован. Как минимум игрок может быть интересен трём клубам, попавшим по итогам прошлого сезона в Лигу чемпионов.

В приоритете — «Локомотив»

В первую очередь речь идёт, конечно, о «Локомотиве». Действующие чемпионы испытывают серьёзные проблемы с линией нападения. По сути, под рукой у Юрия Сёмина остался лишь один форвард — Эдер, контракт которого железнодорожники летом выкупили у «Лилля». Однако в первых двух матчах сезона форвард выглядел невнятно. Джефферсон Фарфан же всё-таки не является номинальным нападающим, к тому же в октябре перуанцу исполнится уже 34 года.

Не удивительно, что СМИ отправляют в «Локо» то одного, то другого форварда. Не станет сюрпризом и возможный переход в клуб Смолова. Во-первых, Фёдор — футболист высокого класса, который способен помочь команде в Лиге чемпионов, во-вторых, он обладает российским паспортом, что немаловажно в условиях лимита не легионеров в РПЛ. В настоящий момент красно-зелёные вписываются в него не без труда и во многом благодаря получившему отечественное гражданство Маринато Гильерме.

Если «Локо» удастся приобрести Смолова, летнюю трансферную кампанию клуба можно будет считать более чем удачной. В таком случае железнодорожники точечно усилят каждую позицию кроме вратарской мастером европейского уровня. Ранее состав команды пополнил арендованный у ПСЖ полузащитник Гжегож Крыховяк и защитник Бенедикт Хёведес , ставший в 2014-м чемпионом мира со сборной Германии.

Не меньше, чем «Локо», Смолов пригодится ЦСКА. Обескровленным армейцам в преддверии старта в главном еврокубке просто необходим форвард высокого класса. Да, красно-синие на днях подписали контракт с уругвайцем Абелем Эрнандесом, но легионер подвержен травмам, а потому армейцы рискуют регулярно оставаться лишь с молодыми и нестабильными Фёдором Чаловым и Тимуром Жамалетдиновым. В ЦСКА же Смолов вполне может стать центральной фигурой новой команды, которую строит Виктор Гончаренко . Кажется, и самому спортсмену сейчас необходим новый вызов.

Однако вряд ли армейцы согласятся платить €10 млн за 28-летнего игрока, несмотря на €40 млн, вырученные от продажи Александра Головина и Витиньо.

Красно-синие в последние годы чаще берут футболистов на перспективу и практически не тратят деньги за трансферы.

А вот «Спартак» заплатить за Смолова в состоянии. Мало того, ещё год назад красно-белые активно интересовались Фёдором, причём тогда, по информации СМИ, «Краснодар» оценивал своего лидера в €30 млн Теперь цена на нападающего снизилась втрое. Причём Смолов вполне может сыграть не только на острие атаки, где действуют Зе Луиш Луис Адриано , но и на фланге. Например, в случае ухода Квинси Промеса Фёдор способен переместиться на левый край.

Из отечественных клубов, способных выплатить €10 млн за Смолова, следует выделить «Зенит» , который, по некоторым данным, раньше тоже интересовался нападающим. Мало того в случае совершения сделки Сергей Семак может объединить в составе Смолова, Александра Кокорина и Артёма Дзюбу. Это пытался сделать на Евро-2016 Леонид Слуцкий. Тогда эксперимент получился не слишком удачным, а три форварда скорее чувствовали себя героями знаменитой басни.

Ерёменко: конец дисквалификации

Вторым громким событием лета в РПЛ может стать подписание контракта Романом Ерёменко с одним из ведущих российских клубов. По информации журналиста Нобеля Арустамяна, на полузащитника финской сборной претендуют практически все сильнейшие коллективы страны.

«Вариантов в России довольно много, их все давно перечисляли. Это и «Спартак», безусловно, это ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив». Основные параметры выбора Ерёменко? Не будем скрывать, что главный критерий для Романа — финансовый», — сказал Арустамян в своём видеоблоге «Секретные материалы» в YouTube.

Правда, по информации инсайдера, футболист намерен добавить в соглашение с новым клубом пункт, согласно которому зимой он сможет уехать в Европу при наличии более выгодного предложения.

«И второй, может быть, даже более важный аспект для Еременко: зимой Роман хотел бы рассмотреть вариант с отъездом за рубеж. То есть команда, которая сейчас подпишет контракт с полузащитником, будет иметь пункт в контракте, по которому Ерёменко в случае получения более выгодного финансового предложения сможет уехать за границу», — добавил Арустамян.

Карьера Ерёменко неожиданно прервалась осенью 2016-го, когда в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. В результате Роман был дисквалифицирован на два года. Однако, несмотря на длительный простой, интерес к финну в РПЛ остаётся устойчивым.

Пожалуй, больше всего футболист сейчас необходим ЦСКА, за который и выступал до злосчастной истории с запрещёнными веществами. Армейцы в той ситуации повели себя максимально лояльно по отношению к полузащитнику и даже продолжили платить ему зарплату.

В качестве благодарности Ерёменко вполне мог бы помочь команде в трудный для неё момент. В центре поля у армейцев наблюдается жесточайший дефицит исполнителей. Покинули ЦСКА Головин, Понтус Вернблум, Георги Миланов , Бибрас Натхо и Витиньо. Возвращение Романа может стать настоящим спасением для Гончаренко в преддверии старта в ЛЧ. Да и сам финн, наверняка не прочь возобновить карьеру в главном еврокубке. Если же полузащитник ярко проявит себя, то зимой сможет уехать в Европу, а у ЦСКА будет время на поиск нового игрока в центр поля.

Не помешает Роман и «Краснодару». На Юге России всегда с большим уважением относились к атакующим полузащитникам, способным принять нестандартное решением и отдать грамотный последний пас. Не случайно цвета «быков» под занавес карьеры защищал Роман Широков . Да и в паспорта футболистам Сергей Галицкий смотреть не привык, следовательно возраст финна не должен стать преградой для гипотетического трансфера.

Но по слухам куда больше заинтересован в трансфере Ерёменко «Спартак», цвета которого с недавних пор защищает младший брат футболиста 19-летний Сергей. К тому же команда Массимо Карреры испытывает явную нехватку созидающих полузащитников. Софьян Ханни пока до конца в «Спартаке» не освоился, а Ивелин Попов намерен покинуть Россию. Жано Ананидзе же буквально преследуют травмы.

О «Зените» и «Локомотиве» применительно к Роману говорить, скорее всего, не стоит, поскольку в обеих командах достаточно качественных футболистов в центре поля, а потому опытный Ерёменко вряд ли пригодится, как Семаку, так и Сёмину.