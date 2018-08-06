Сговорились: ФИФА раскрыл тайну выбора хозяйки ЧМ

Сговорились: экс-глава ФИФА раскрыл тайну выбора хозяйки мундиаля

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер на страницах своей книги рассказал о сговоре при выборе Катара страной-хозяйкой чемпионата мира 2022 года. По словам экс-главы организации, арабское государство получило право на проведение мундиаля благодаря давлению на бывшего члена исполкома ФИФА Мишеля Платини

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в своей книге поделился подробностями мошеннического сговора при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года.

По словам экс-главы ФИФА, члены исполнительного комитета, ответственного за выбор организатора мирового первенства, не стали утруждать себя анализом доклада инспекции по странам-кандидатам, так как уже заранее приняли решение отдать свои голоса за Катар.

«Если бы мы тщательно прочитали доклад, то поняли бы, что проводить чемпионат мира в Катаре нельзя», — приводит Times цитату из автобиографии футбольного функционера.

Блаттер отметил, что заявка Катара на проведение чемпионата мира победила в голосовании благодаря давлению на бывшего члена исполкома ФИФА и экс-главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

В книге Блаттер приводит детали разговора с Платини, который сообщил ему о принятом решении по выбору Катара после ужина с тогдашним президентом Франции Николя Саркози и катарским эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

«Я не знаю и не хочу знать, есть ли связь между тем, что Катар получил право на проведение чемпионата мира и дальнейшими событиями», — пишет Блаттер.

Также экс-глава ФИФА намекнул на возможную связь между выбором арабского государства страной-хозяйкой мундиаля и миллионными затратами катарцев на авиационные контракты и на покупку футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».

Возможные махинации с выбором Катара начали активно обсуждаться в СМИ вскоре после завершения чемпионата мира в России.

Британская газета Sunday Times заявляла, что представители заявочного комитета Катара использовали бывших агентов ЦРУ и общественную компанию BLJ Worldwide для создания негативного образа конкурентов.

В издании отметили, что «черный пиар» был направлен в первую очередь против США и Австралии, считавшихся фаворитами в борьбе за прав организации мирового первенства 2022 года.

«Электронные письма от информатора свидетельствуют о том, что в ходе выборов страны для проведения очередного чемпионата мира тендерная группа Катара платила общественным организациям и бывшим агентам ЦРУ для осуществления вбросов фальсифицированной пропаганды о главных конкурентах», — заявляют журналисты газеты.

Отмечается, что главной задачей бывших агентов должно было стать создание впечатления, что жители США и Австралии выступают против проведения мундиаля в своих странах.

Sunday Times опубликовала переписку президента общественной компании BLJ Worldwide Майкла Хольтцмана с советником тендерной группы Катара Ахмаду Нимеху в мае 2010 года.

«В последние четыре месяца мы провели широкомасштабную подрывную кампанию, направленную против кандидатов-2018/22, особенно против Австралии и США», — написано в письме.

В ответ на обвинения британской газеты ФИФА напомнила о расследовании, проведенном в 2017 году. Тогда следственная палата комитета по этике под руководством Майкла Гарсии опубликовала доклад, в котором сообщалось об отсутствии нарушений при выборах стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

«Что касается тендера на проведение мунидалей в 2018 и 2022 годах, то, как вам известно, тщательное расследование было проведено Майклом Гарсией, и его выводы содержатся в отчете, опубликованном на официальном сайте ФИФА.

В целом, жалобы по поводу возможных нарушений кодекса по этике ФИФА могут подаваться через конфиденциальный механизм передачи сообщений ФИФА», — сказал представитель организации.

Выборы государств, которые примут чемпионаты мира 2018 и 2022 года, прошли 2 декабря 2010 года в Цюрихе. В борьбе за право проведения мирового первенства — 2018 Россия опередила Англию, а также совместные заявки Бельгии с Голландией и Испании с Португалией. В голосовании за организацию ЧМ-2022 Катар победил Австралию, Южную Корею, США и Японию.

Чемпионат мира в арабском государстве пройдет в период с ноября по декабрь 2022 года. Причиной проведения мундиаля в зимний период является климат в регионе — летом температура воздуха в Катаре может достигать 50 градусов по Цельсию.