«Фанаты били по лицу»: «Спартак» не отомстил за журналистов

Московский «Спартак» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов проиграл греческому ПАОКу со счетом 2:3. О беспорядках фанатов, пострадавших журналистах, о граде голов и обо всем, что происходило на стадионе «Тумба» в Салониках рассказывает «Газета.Ru»

То, что матч ПАОК — «Спартак» будет по-настоящему жарким во всех смыслах, было известно еще после того, как красно-белые узнали своего соперника после жеребьевки. Жара в Салониках, суровые греческие фанаты и отсутствие таковых у москвичей добавили интереса к первой игре «Спартака» в новом еврокубковом сезоне.

К слову, без своих болельщиков подопечные Массимо Карреры поехали в Грецию неспроста: 5 июня контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказала «Спартак» за устроенные болельщиками в Бильбао беспорядки во время проведения матча 1/16 финала Лиги Европы с местным «Атлетиком». Красно-белые были оштрафованы на €55 тысяч. Но это только полбеды. УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты своим болельщикам на два ближайших гостевых матча, а также еще на один условно с испытательным сроком два года.

Руководство московского клуба выступило перед своими фанатами с объявлением, попросив их не приезжать в Салоники.

«Предстоящий матч с ПАОК — первый после вынесения этого вердикта. Принимающий клуб продает именные билеты только при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность. Важно: для граждан России продажа не осуществляется!

Кроме того, при входе на арену будут сверять документы с именем на билете. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках во избежание новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Спартака».

Однако далеко не все прислушались к совету представителей клуба и все-таки прилетели в Грецию, чтобы поддержать любимую команду.

И здесь уже не обошлось без проблем. Как сообщает портал To10.gr, 42 спартаковских болельщика были задержаны возле касс стадиона «Тумба» во время попытки приобрести билеты. Всем им грозит депортация в Россию.

Примечательно, что незадолго до матча ПАОК приостановил онлайн-продажи оставшихся 150 билетов, чтобы болельщики «Спартака» не смогли их приобрести. По информации Thestival.gr, около 30 поклонников московского клуба все же успели купить себе заветные квитки.

В фанатских кругах неоднократно заявляли, что полиция и работники стадиона не пропускали на трибуны стадиона людей, имеющих российский паспорт. Более того, многие из них якобы были задержаны местными правоохранительными органами, хотя данная информация была опровергнута пресс-службой полиции Салоников.

По данным Sport24, греческие болельщики в присутствии стюардов и полиции предприняли попытку проникнуть в ложу прессы и нанесли несколько ударов одному из журналистов. Однако сотрудникам стадиона удалось остановить нападавших. Кроме того, как утверждает портал «Чемпионат.com» , фанаты ПАОКа угрожали расправой представителям СМИ и, пытаясь отобрать аккредитации, грабили их, отнимая личные вещи и деньги.

В греческом клубе данную ситуацию прокомментировали спокойно, заявив, что именно представители СМИ являются виновниками беспорядков.

«Люди без аккредитации с футболками «Спартака» прошли мимо болельщиков ПАОКа. Они показывали фанатам неподобающие жесты, словно они перережут им горло, и пытались пройти во вход для прессы», — приводит сообщение пресс-службы ПАОКа «Чемпионат».

Столь напряженную атмосферу поддержали и футболисты, которые показали очень активную, атакующую и результативную игру.

Первый момент возник уже на второй минуте. Промес резко ворвался в штрафную и прострелил на Луиса Адриано . Защитник ПАОКа опередил бразильского нападающего и прервал передачу.

Но уже через четыре минуты красно-белые праздновали взятие ворот: Зобнин здорово прошел по левому флангу и, чуть сместившись в центр, отпасовал в сторону Адриано. Бразилец технично пропустил мяч дальше на Попова, и болгарин, обработав мяч под правую ногу, мощно пробил в угол и открыл счет.

Самуэль Жиго. Хозяева мгновенно пошли отвечать, но кроме дальних забросов в штрафную площадь ничего больше соорудить не сумели — надежно играла пара центральных защитников «Спартака» Сальваторе Боккетти

Первая опасность у ворот Максименко была создана только на 15-й минуте после того, как Александар Прийович , получив передачу от Димитриоса Пелькаса, пробил в ближний угол, но попал в голкипера.

«Спартак» же со своими моментами разобрался профессиональнее и качественнее. Через пару минут после удара Прийовича красно-белые организовали быструю атаку через правый фланг, где был активен Андрей Ещенко . Тот навесил в штрафную на Адриано, а бразилец в свою очередь сделал скидку назад на Промеса.

Голландец мощно пробил с лета и мяч после рикошета от Евгения Хачериди залетел в ворота. Голкипер ПАОКа Александрос Пасхалакис мяч отбил, но только после того, как «круглый» оказался за линией ворот.

В середине первого тайма греки отквитали один гол. Сперва Максименко продемонстрировал свою отличную прыгучесть, отбив летящий в дальний нижний угол ворот мяч на угловой. Однако после подачи в штрафную Роману Зобнину мяч попал в руку, и израильский арбитр Орель Гринфилд указал «на точку».

Все тот же Прийович уверенно реализовал пенальти, пробив в левый от себя угол. Максименко же прыгнул в противоположную сторону.

После гола футболисты ПАОКа стали более уверенными в себе и взяли инициативу в свои ноги. По окончании 35-ти минут тайма владение мячом составляло 62% против 38% в пользу хозяев. И это принесло свои плоды.

Комбаров не уследил на своем фланге за Лео Матосом и тот, обыграв защитника, прострелил в центр штрафной, где каким-то образом в полном одиночестве оказался Димитрис Лимниос . Греческий форвард не стал обрабатывать мяч и пробил в касание.

Максименко спасти свою команду не сумел, и счет стал равным — 2:2.

Быстро потерянное преимущество в два гола серьезно обескуражило «Спартак». Настолько, что гости перед окончанием первого тайма пропустили вновь. Максименко пытался прервать прострел с левого фланга, но не смог зафиксировать мяч и тот, выскользнув из-под молодого голкипера, оказался в ногах у Пелькаса, который, спокойно забив в пустые ворота, вывел свою команду вперед.

3:2 в пользу ПАОКа — с таким счетом ушли команды на перерыв.

Во второй половине встречи и гости, и хозяева продолжили играть в атакующий футбол, однако количество ошибок и фолов увеличилось в разы. Ни те, ни другие никак не могли организовать толковый подход к воротам, каждый раз теряя мяч после неточных передач.

Осознав это, тренеры обоих клубов начали вносить изменения. Сначала форвард ПАОКа Амр Варда вышел на поле вместо Омара Эль-Каддури, а через несколько минут полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев заменил автора первого гола в матче Попова.

Первыми пользу из этого могли извлечь спартаковцы. На 70-й минуте Хачериди в своей штрафной придержал за майку Адриано и не дал тому пробить по воротам. Арбитр немедленно назначил пенальти, который вызвался исполнять Промес. И исполнил неудачно.

Голландец пробил в сторону правого угла и на удобной для вратаря высоте. Пасхалакис угадал направление мяча и отбил его.

Пока голкипер пребывал в экстазе от отраженного пенальти, в середине поля едва не возникла потасовка между футболистами. Ломовицкий грубо сыграл против полузащитника ПАОКа, свалив его с ног, за что был наказан желтой карточкой. За пострадавшего вступились его одноклубники, в числе которых был и Хачериди. Видимо, Александр сказал что-то нелицеприятное украинскому защитнику ПАОКа, в результате чего тот начал толкать россиянина. Гринфилд держал ситуацию под контролем и сумел разогнать игроков по разные стороны.

В последние десять минут встречи «Спартак» организовал сильное давление на ворота хозяев, однако довести дело до гола не получилось.

Итог: 2:3 — поражение со счетом, который оставляет команде Массимо Карреры неплохие шансы перед ответной игрой в Москве. Для выхода в следующую квалификационную стадию Лиги чемпионов красно-белым необходимо побеждать и не пропускать.

Второй матч пройдет 14 августа на стадионе «Открытие Арена».