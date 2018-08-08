«Фанаты били по лицу»

Московский «Спартак» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов проиграл греческому ПАОКу со счетом 2:3. О беспорядках фанатов, пострадавших журналистах, о граде голов и обо всем, что происходило на стадионе «Тумба» в Салониках рассказывает «Газета.Ru».
То, что матч ПАОК — «Спартак» будет по-настоящему жарким во всех смыслах, было известно еще после того, как красно-белые узнали своего соперника после жеребьевки. Жара в Салониках, суровые греческие фанаты и отсутствие таковых у москвичей добавили интереса к первой игре «Спартака» в новом еврокубковом сезоне.
К слову, без своих болельщиков подопечные Массимо Карреры поехали в Грецию неспроста: 5 июня контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказала «Спартак» за устроенные болельщиками в Бильбао беспорядки во время проведения матча 1/16 финала Лиги Европы с местным «Атлетиком». Красно-белые были оштрафованы на €55 тысяч. Но это только полбеды. УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты своим болельщикам на два ближайших гостевых матча, а также еще на один условно с испытательным сроком два года.
Руководство московского клуба выступило перед своими фанатами с объявлением, попросив их не приезжать в Салоники.
«Предстоящий матч с ПАОК — первый после вынесения этого вердикта. Принимающий клуб продает именные билеты только при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность. Важно: для граждан России продажа не осуществляется!
Кроме того, при входе на арену будут сверять документы с именем на билете. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках во избежание новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Спартака».
Однако далеко не все прислушались к совету представителей клуба и все-таки прилетели в Грецию, чтобы поддержать любимую команду.
И здесь уже не обошлось без проблем. Как сообщает портал To10.gr, 42 спартаковских болельщика были задержаны возле касс стадиона «Тумба» во время попытки приобрести билеты. Всем им грозит депортация в Россию.
Примечательно, что незадолго до матча ПАОК приостановил онлайн-продажи оставшихся 150 билетов, чтобы болельщики «Спартака» не смогли их приобрести. По информации Thestival.gr, около 30 поклонников московского клуба все же успели купить себе заветные квитки.
В фанатских кругах неоднократно заявляли, что полиция и работники стадиона не пропускали на трибуны стадиона людей, имеющих российский паспорт. Более того, многие из них якобы были задержаны местными правоохранительными органами, хотя данная информация была опровергнута пресс-службой полиции Салоников.
По данным Sport24, греческие болельщики в присутствии стюардов и полиции предприняли попытку проникнуть в ложу прессы и нанесли несколько ударов одному из журналистов. Однако сотрудникам стадиона удалось остановить нападавших. Кроме того, как утверждает портал «Чемпионат.com», фанаты ПАОКа угрожали расправой представителям СМИ и, пытаясь отобрать аккредитации, грабили их, отнимая личные вещи и деньги.
В греческом клубе данную ситуацию прокомментировали спокойно, заявив, что именно представители СМИ являются виновниками беспорядков.
«Люди без аккредитации с футболками «Спартака» прошли мимо болельщиков ПАОКа. Они показывали фанатам неподобающие жесты, словно они перережут им горло, и пытались пройти во вход для прессы», — приводит сообщение пресс-службы ПАОКа «Чемпионат».
Столь напряженную атмосферу поддержали и футболисты, которые показали очень активную, атакующую и результативную игру.
Надо отметить, что главный тренер спартаковцев немного удивил с выбором стартового состава на игру. Так, капитан «Спартака» Денис Глушаков оказался в запасе, а капитанская повязка перешла Квинси Промесу. С первых минут на поле вновь вышли вратарь Александр Максименко и его тезка Ломовицкий.
Первый момент возник уже на второй минуте. Промес резко ворвался в штрафную и прострелил на Луиса Адриано. Защитник ПАОКа опередил бразильского нападающего и прервал передачу.
Но уже через четыре минуты красно-белые праздновали взятие ворот: Зобнин здорово прошел по левому флангу и, чуть сместившись в центр, отпасовал в сторону Адриано. Бразилец технично пропустил мяч дальше на Попова, и болгарин, обработав мяч под правую ногу, мощно пробил в угол и открыл счет.
Хозяева мгновенно пошли отвечать, но кроме дальних забросов в штрафную площадь ничего больше соорудить не сумели — надежно играла пара центральных защитников «Спартака» Сальваторе Боккетти — Самуэль Жиго.
Первая опасность у ворот Максименко была создана только на 15-й минуте после того, как Александар Прийович, получив передачу от Димитриоса Пелькаса, пробил в ближний угол, но попал в голкипера.
«Спартак» же со своими моментами разобрался профессиональнее и качественнее. Через пару минут после удара Прийовича красно-белые организовали быструю атаку через правый фланг, где был активен Андрей Ещенко. Тот навесил в штрафную на Адриано, а бразилец в свою очередь сделал скидку назад на Промеса.
Голландец мощно пробил с лета и мяч после рикошета от Евгения Хачериди залетел в ворота. Голкипер ПАОКа Александрос Пасхалакис мяч отбил, но только после того, как «круглый» оказался за линией ворот.
В середине первого тайма греки отквитали один гол. Сперва Максименко продемонстрировал свою отличную прыгучесть, отбив летящий в дальний нижний угол ворот мяч на угловой. Однако после подачи в штрафную Роману Зобнину мяч попал в руку, и израильский арбитр Орель Гринфилд указал «на точку».
Все тот же Прийович уверенно реализовал пенальти, пробив в левый от себя угол. Максименко же прыгнул в противоположную сторону.
После гола футболисты ПАОКа стали более уверенными в себе и взяли инициативу в свои ноги. По окончании 35-ти минут тайма владение мячом составляло 62% против 38% в пользу хозяев. И это принесло свои плоды.
Комбаров не уследил на своем фланге за Лео Матосом и тот, обыграв защитника, прострелил в центр штрафной, где каким-то образом в полном одиночестве оказался Димитрис Лимниос. Греческий форвард не стал обрабатывать мяч и пробил в касание.
Максименко спасти свою команду не сумел, и счет стал равным — 2:2.
Быстро потерянное преимущество в два гола серьезно обескуражило «Спартак». Настолько, что гости перед окончанием первого тайма пропустили вновь. Максименко пытался прервать прострел с левого фланга, но не смог зафиксировать мяч и тот, выскользнув из-под молодого голкипера, оказался в ногах у Пелькаса, который, спокойно забив в пустые ворота, вывел свою команду вперед.
3:2 в пользу ПАОКа — с таким счетом ушли команды на перерыв.
Во второй половине встречи и гости, и хозяева продолжили играть в атакующий футбол, однако количество ошибок и фолов увеличилось в разы. Ни те, ни другие никак не могли организовать толковый подход к воротам, каждый раз теряя мяч после неточных передач.
Осознав это, тренеры обоих клубов начали вносить изменения. Сначала форвард ПАОКа Амр Варда вышел на поле вместо Омара Эль-Каддури, а через несколько минут полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев заменил автора первого гола в матче Попова.
Первыми пользу из этого могли извлечь спартаковцы. На 70-й минуте Хачериди в своей штрафной придержал за майку Адриано и не дал тому пробить по воротам. Арбитр немедленно назначил пенальти, который вызвался исполнять Промес. И исполнил неудачно.
Голландец пробил в сторону правого угла и на удобной для вратаря высоте. Пасхалакис угадал направление мяча и отбил его.
Пока голкипер пребывал в экстазе от отраженного пенальти, в середине поля едва не возникла потасовка между футболистами. Ломовицкий грубо сыграл против полузащитника ПАОКа, свалив его с ног, за что был наказан желтой карточкой. За пострадавшего вступились его одноклубники, в числе которых был и Хачериди. Видимо, Александр сказал что-то нелицеприятное украинскому защитнику ПАОКа, в результате чего тот начал толкать россиянина. Гринфилд держал ситуацию под контролем и сумел разогнать игроков по разные стороны.
В последние десять минут встречи «Спартак» организовал сильное давление на ворота хозяев, однако довести дело до гола не получилось.
Итог: 2:3 — поражение со счетом, который оставляет команде Массимо Карреры неплохие шансы перед ответной игрой в Москве. Для выхода в следующую квалификационную стадию Лиги чемпионов красно-белым необходимо побеждать и не пропускать.
Второй матч пройдет 14 августа на стадионе «Открытие Арена».