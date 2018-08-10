Защитник «Локомотива» завершил карьеру в сборной Хорватии

32-летний защитник «Локомотива» Ведран Чорлука объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии. Об этом футболист написал в Instagram.

«Спасибо болельщикам за эти годы любви и поддержки. Без вас я бы не ощущал этих эмоций в составе национальной сбоной. Были хорошие и не самые удачные матчи, но в каждом я ощущал поддержку», — написал Ведран.

За национальную команду игрок москвичей провел 103 матча. На чемпионате мира-2018 Чорлука со своей сборной дошел до финала, где хорваты уступили французам со счетом 2:4.