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Защитник «Локомотива» завершил карьеру в сборной Хорватии
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Защитник «Локомотива» завершил карьеру в сборной Хорватии 

LiveSport.Ru 10 августа 2018
Фото: fifa.com
32-летний защитник «Локомотива» Ведран Чорлука объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии. Об этом футболист написал в Instagram.
«Спасибо болельщикам за эти годы любви и поддержки. Без вас я бы не ощущал этих эмоций в составе национальной сбоной. Были хорошие и не самые удачные матчи, но в каждом я ощущал поддержку», — написал Ведран.
За национальную команду игрок москвичей провел 103 матча. На чемпионате мира-2018 Чорлука со своей сборной дошел до финала, где хорваты уступили французам со счетом 2:4.
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