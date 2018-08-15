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Капитан «Реала» осудил Роналду
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Капитан «Реала» осудил Роналду 

Lenta.ru 15 августа 2018
Фото: Maddie Meyer / Getty Images
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос ответил на высказывания нападающего Криштиану Роналду о нехорошей атмосфере в клубе. Его слова приводит Marca.
«У нас в команде атмосфера семьи, поэтому я не знаю, о чем говорил Роналду. Мы одержали много побед, потому что мы семья, и Криштиану был частью этой семьи. Никто не может быть выше клуба. Что бы ни случилось, "Реал" продолжит существовать. Решение об уходе принял сам Роналду», — заявил Рамос.
По словам капитана сливочных, португалец не может стать важнее команды. «Тяжело терять Роналду, но ни один игрок никогда не будет важнее "Реала". Команда хочет совершенствоваться и выигрывать титулы. Наш характер важнее отдельных футболистов», — отметил он.
11 августа в интервью изданию Football Italia Роналду заявил: «Конечно, когда тебя любят фанаты, ощущения совсем другие». Нападающий 10 июля перешел из «Реала» в туринский «Ювентус». Он подписал четырехлетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро в год.
Португалец играл за «Реал» с 2009 года, забил 451 гол в 438 играх за «королевский клуб», став лучшим бомбардиром в его истории. В составе «Реала» Роналду четырежды становился победителем Лиги чемпионов.
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