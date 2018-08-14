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Переход Лаксальта в «Зенит» сорвался
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СМИ: Переход Лаксальта в «Зенит» сорвался 

RT на русском 14 августа 2018
Фото: © Mutsu Kawamori globallookpress.com
Трансфер футболиста итальянского «Дженоа» и сборной Уругвая Диего Лаксальта в санкт-петербургский «Зенит» сорвался.
Об этом сообщает Gonfialarete.com.
По информации издания, клуб с берегов Невы был близок к заключению сделки с «Дженоа» с помощью посредников. Но потом переговорами занялся новый спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта, который обратился напрямую к президенту итальянского коллектива.
В итоге цена на футболиста выросла с €10 млн до €18 млн (с бонусами в размере €2 млн). Данная сумма не устроила руководство команды из Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может отказаться от приобретения уругвайского футболиста Лаксальта.
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