СМИ: Переход Лаксальта в «Зенит» сорвался

Трансфер футболиста итальянского «Дженоа» и сборной Уругвая Диего Лаксальта в санкт-петербургский «Зенит» сорвался.

Об этом сообщает Gonfialarete.com.

По информации издания, клуб с берегов Невы был близок к заключению сделки с «Дженоа» с помощью посредников. Но потом переговорами занялся новый спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта, который обратился напрямую к президенту итальянского коллектива.

В итоге цена на футболиста выросла с €10 млн до €18 млн (с бонусами в размере €2 млн). Данная сумма не устроила руководство команды из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может отказаться от приобретения уругвайского футболиста Лаксальта.