Пике завершил карьеру в сборной Испании

Жерар Пике подтвердил, что завершает карьеру в сборной Испании

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике подтвердил, что не изменил своего решения о завершении карьеры в сборной Испании по футболу.

«Я говорил с Луисом Энрике несколько дней назад. Я сказал ему, что решение уйти из сборной было принято уже давно. Это был очень красивый этап моей жизни, который принес много радости, но сейчас я хочу сосредоточиться на игре за «Барселону», — приводит слова Пике Marca.

В октябре 2016 года Пике сообщил, что завершит карьеру в национальной команде после чемпионата мира по футболу 2018 года.

31-летний защитник дебютировал в сборной Испании в 2009 году, провёл 103 матча и записал в свой актив пять голов. Вместе с национальной командой в 2010 году он стал чемпионом мира, а в 2012 — чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что Ведран Чорлука объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.