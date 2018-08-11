Ещё
Пике завершил карьеру в сборной Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жерар Пике подтвердил, что завершает карьеру в сборной Испании 

RT на русском 11 августа 2018
Фото: Shinji Akagi globallookpress.com
Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике подтвердил, что не изменил своего решения о завершении карьеры в сборной Испании по футболу.
«Я говорил с Луисом Энрике несколько дней назад. Я сказал ему, что решение уйти из сборной было принято уже давно. Это был очень красивый этап моей жизни, который принес много радости, но сейчас я хочу сосредоточиться на игре за «Барселону», — приводит слова Пике Marca.
В октябре 2016 года Пике сообщил, что завершит карьеру в национальной команде после чемпионата мира по футболу 2018 года.
31-летний защитник дебютировал в сборной Испании в 2009 году, провёл 103 матча и записал в свой актив пять голов. Вместе с национальной командой в 2010 году он стал чемпионом мира, а в 2012 — чемпионом Европы.
Ранее сообщалось, что Ведран Чорлука объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.
RT на русском: последние новости
В России осудили показавшего щитки с флагом Украины футболиста ПАОК Хачериди СМИ: Зидан хочет стать тренером «Манчестер Юнайтед» Ещенко прокомментировал информацию СМИ о вознаграждении игроков ПАОК за победу над «Спартаком»
Комментарии1  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Михаэля Шумахера20
Украинский футболист высказался про Крым85
Загитову и Медведеву столкнули лбами1
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ139
«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото30
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение