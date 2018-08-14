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«Уфа» усилилась словенским форвардом
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«Уфа» усилилась словенским форвардом 

Soccer News 14 августа 2018
Фото: Soccer News
Форвард словенского "Домжале" Ловро Бизяк перешел в "Уфу".
Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.
Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на четыре года.
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