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Слуцкий получил игрока «Реала»
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Слуцкий получил игрока «Реала» 

Lenta.ru 21 августа 2018
Фото: РИА Новости
Голландский «Витесс» арендовал полузащитника мадридского «Реала» Мартина Эдегора. Об этом сообщается на сайте команды.
19-летний норвежский хавбек будет играть за «Витесс» до 30 июня 2019 года.
Минувший сезон Эдегор провел на правах аренды также в чемпионате Нидерландов, выступая за «Херенвен». В его активе 26 матчей и два забитых мяча. «Реал» купил игрока, когда ему было 16 лет.
15 августа Sport.es сообщал, что главный тренер «сливочных» Хулен Лопетеги не рассчитывает на 19-летнего норвежца, поэтому клуб планирует отдать его в аренду.
Голландский клуб тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. В национальном чемпионате «Витесс» стартовал с крупной победы над «Гронингеном» — 5:1, затем сыграл вничью (1:1) с «Херенвеном». Также команда Слуцкого вылетела из Лиги Европы на стадии третьего квалификационного раунда.
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