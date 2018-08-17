«Зенит» увековечил разгром «Динамо» 

Петербургский «Зенит» выпустил футболки, посвященные победе над минским «Динамо». В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «сине-бело-голубые» разгромили соперника со счетом 8:1.
#ЗенитЭтоЗначитНеСдаваться: https://t.co/wWrCfmxT0V pic.twitter.com/UodxcX0DtQ— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 августа 2018 г.
На груди изображен форвард Артем Дзюба, сотворивший хет-трик и по традиции отдающий честь. Также на лицевой стороне стоит дата — 16 августа 2018 года. На спине указан счет 8:1 и хэштег «„Зенит“ — это значит не сдаваться».
По-футбольному «Зенит» сотворил чудо, отыгравшись после поражения в Минске со счетом 0:4. За выход в групповой этап Лиги Европы команда Сергея Семака поспорит с норвежским «Мольде».