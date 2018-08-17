Ещё
«Зенит» увековечил разгром «Динамо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит» увековечил разгром «Динамо» 

News.ru 17 августа 2018
Фото: vk.com/zenit
Петербургский «Зенит» выпустил футболки, посвященные победе над минским «Динамо». В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «сине-бело-голубые» разгромили соперника со счетом 8:1.
На груди изображен форвард Артем Дзюба, сотворивший хет-трик и по традиции отдающий честь. Также на лицевой стороне стоит дата — 16 августа 2018 года. На спине указан счет 8:1 и хэштег «„Зенит“ — это значит не сдаваться».
По-футбольному «Зенит» сотворил чудо, отыгравшись после поражения в Минске со счетом 0:4. За выход в групповой этап Лиги Европы команда Сергея Семака поспорит с норвежским «Мольде».
News.ru: последние новости
Минспорт РФ предложил считать белорусов русскими УЕФА оштрафовал «Спартак» после матчей ЛЧ ЦСКА наказали условным закрытием фанатской трибуны
Комментарии  Ещё 248 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение