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UEFA открыл дело против «Спартака»
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UEFA открыл дело против «Спартака» 

360tv.ru 15 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Дисциплинарное дело в отношении столичного «Спартака» открыто Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) по итогам ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого клуба ПАОК. Об этом сообщила «Газета.ru».
фото: ФК «Спартак»
На рассмотрение контрольно-этического дисциплинарного комитета организации вынесено два вопроса. Первым поводом стало прямое удаление нападающего московской команды Луиса Адриано за удар соперника в неигровой ситуации. Стоит отметить, что сам момент нарушения судья не видел и сориентировался в принятии решения по подсказке.
Еще одним пунктом дела стала блокировка проходов стадиона болельщиками «Спартака».
При этом UEFA не собирается рассматривать эпизод с участием украинского защитника клуба ПАОК Евгения Хачериди, который после матча спустил гетры и демонстративно показал пальцем на свои щитки болельщикам «красно-белых». Защитная экипировка футболиста выполнена в цветах украинского флага. Позже игрок выложил фотографию своих действий в Instagram.
В пресс-службе UEFA заявили, что заседание по делу «Спартака» состоится 23 августа.
Игра завершилась вничью 0:0. По итогам двух встреч дальше прошла команда из Греции, а «Спартак» выступит в групповом этапе Лиги Европы.
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