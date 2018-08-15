UEFA открыл дело против «Спартака»

Дисциплинарное дело в отношении столичного «Спартака» открыто Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) по итогам ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого клуба ПАОК. Об этом сообщила «Газета.ru».

фото: ФК «Спартак»

На рассмотрение контрольно-этического дисциплинарного комитета организации вынесено два вопроса. Первым поводом стало прямое удаление нападающего московской команды Луиса Адриано за удар соперника в неигровой ситуации. Стоит отметить, что сам момент нарушения судья не видел и сориентировался в принятии решения по подсказке.

Еще одним пунктом дела стала блокировка проходов стадиона болельщиками «Спартака».

При этом UEFA не собирается рассматривать эпизод с участием украинского защитника клуба ПАОК Евгения Хачериди , который после матча спустил гетры и демонстративно показал пальцем на свои щитки болельщикам «красно-белых». Защитная экипировка футболиста выполнена в цветах украинского флага. Позже игрок выложил фотографию своих действий в Instagram.

В пресс-службе UEFA заявили, что заседание по делу «Спартака» состоится 23 августа.

Игра завершилась вничью 0:0. По итогам двух встреч дальше прошла команда из Греции, а «Спартак» выступит в групповом этапе Лиги Европы.