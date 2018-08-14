«Ливерпуль» сдал Салаха полиции

Руководство английского клуба «Ливерпуль» отправило в полицию Мерсисайда запись, на которой видно, как игрок команды Мохамед Салах пользуется мобильным телефоном за рулем. Об этом сообщает BBC News.

В твиттере полиции подтвердили информацию о полученном видео.

«Нас уведомили о видео с футболистом, использующим мобильный телефон во время вождения. Оно было передано в соответствующий отдел. Спасибо, что сообщили нам», — заявили правоохранители.

Пресс-секретарь клуба отметил, что «Ливерпуль» обратился в полицию после обсуждения этого вопроса с Салахом.

Все последующие действия в отношении футболиста будут обсуждаться во «внутреннем» режиме. Комментировать инцидент ни клуб, ни сам Салах не стали.

На записи, которую ранее распространили в твиттере, Салах пишет сообщения за рулем окруженной болельщиками машины. Интернет-пользователи обратили внимание, что вокруг автомобиля находились дети.