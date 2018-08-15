Дзюбу затроллили из-за фамилии

Фанаты минского «Динамо» потроллили Дзюбу

Болельщики минского "Динамо" потролили нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы, передает "Советский спорт"

По информации TUT.BY, фанаты зачитали отрывки из стихотворений народного поэта Белоруссии Рыгора Бородулина, выделяя те части, где встречается слово "дзюба", что в переводе с белорусского означает "клюв".

Первый матч между "Динамо" и "Зенитом" прошел в Минске и закончился разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Ответный мачт пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.

Ранее Дзюба оставил автограф в паспорте болельщика.