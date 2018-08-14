«МЮ» готовит новый контракт для де Хеа

СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложит голкиперу Де Хеа контракт на $50 млн

Футбольный английский клуб «Манчестер Юнайтед» планирует продлить соглашение с испанским вратарём команды Давидом де Хеа.

Об этом сообщает BBC.

По информации издания, клуб предложит футболисту сборной Испании 5-летний контракт на общую сумму около $50 млн Нынешнее соглашение Де Хеа с МЮ истекает летом 2019 года.

В прошлом сезоне голкипер провёл за манкунианцев 37 матчей в Английской Премьер-лиге (АПЛ), в 18 из которых оставил свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» впервые за 140 лет может появиться спортивный директор.