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«МЮ» готовит новый контракт для де Хеа
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СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложит голкиперу Де Хеа контракт на $50 млн 

RT на русском 14 августа 2018
Фото: © firo Sportphoto globallookpress.com
Футбольный английский клуб «Манчестер Юнайтед» планирует продлить соглашение с испанским вратарём команды Давидом де Хеа.
Об этом сообщает BBC.
По информации издания, клуб предложит футболисту сборной Испании 5-летний контракт на общую сумму около $50 млн Нынешнее соглашение Де Хеа с МЮ истекает летом 2019 года.
В прошлом сезоне голкипер провёл за манкунианцев 37 матчей в Английской Премьер-лиге (АПЛ), в 18 из которых оставил свои ворота «сухими».
Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» впервые за 140 лет может появиться спортивный директор.
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