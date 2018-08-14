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Дзюбу назвали чудотворцем
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Комментатор Орлов назвал Дзюбу чудотворцем 

RT на русском 14 августа 2018
Фото: РИА Новости
Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в матче с казанским «Рубином».
«Дзюба — чудотворец! Он был очень полезен в матче с «Рубином» и взял на себя игру в эпизоде с голом «Зенита». Обыграл Байрамяна и сделал пас, а там уже Ерохин не ошибся», — сказал комментатор в эфире передачи «Футбольная столица».
Он также похвалил главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
«Три матча — три победы. Великолепный дебют Сергея Семака и его команды. Хотя всё очень трудно даётся», — добавил Орлов.
«Зенит» одержал победу в гостях у «Рубина» со счётом 1:0. Дзюба стал автором голевой передачи.
После третьего тура клуб из Санкт-Петербурга возглавляет таблицу Российской Премьер-лиги (РПЛ), одержав три победы в трёх встречах.
Ранее сообщалось, что переход Лаксальта в «Зенит» сорвался.
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