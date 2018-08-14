Дзюбу назвали чудотворцем

Комментатор Орлов назвал Дзюбу чудотворцем

«Дзюба — чудотворец! Он был очень полезен в матче с «Рубином» и взял на себя игру в эпизоде с голом «Зенита». Обыграл Байрамяна и сделал пас, а там уже Ерохин не ошибся», — сказал комментатор в эфире передачи «Футбольная столица».

Он также похвалил главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака

«Три матча — три победы. Великолепный дебют Сергея Семака и его команды. Хотя всё очень трудно даётся», — добавил Орлов.

«Зенит» одержал победу в гостях у «Рубина» со счётом 1:0. Дзюба стал автором голевой передачи.

После третьего тура клуб из Санкт-Петербурга возглавляет таблицу Российской Премьер-лиги (РПЛ), одержав три победы в трёх встречах.

Ранее сообщалось, что переход Лаксальта в «Зенит» сорвался.