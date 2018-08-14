Слово «коррупция» исчезло из кодекса этики ФИФА

ФИФА исключила из кодекса по этике слово «коррупция»

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) внесли изменения в кодекс по этике организации, убрав из него слово "коррупция". Об этом сообщает AP.

Такое решение было принято на закрытой встрече руководства организации. При этом в кодекс было внесено слово "диффамация".

"Лицам, связанным с кодексом этики, запрещено публиковать заявления клеветнического характера в отношении членов ФИФА и лиц, связанных с происходящим в организации", — говорится в документе.

Крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча , вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.