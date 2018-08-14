Слово «коррупция» исчезло из кодекса этики ФИФА

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) внесли изменения в кодекс по этике организации, убрав из него слово "коррупция". Об этом сообщает AP.
Такое решение было принято на закрытой встрече руководства организации. При этом в кодекс было внесено слово "диффамация".
"Лицам, связанным с кодексом этики, запрещено публиковать заявления клеветнического характера в отношении членов ФИФА и лиц, связанных с происходящим в организации", — говорится в документе.
Крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.
Всего обвинения тогда были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице-президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходили 42 человека.
В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер, генеральный секретарь организации Жером Вальке и вице-президент организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини.