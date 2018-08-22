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Голкипер «Реала» Навас может стать игроком «Манчестер Сити»
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Голкипер «Реала» Навас может стать игроком «Манчестер Сити» 

ТАСС 22 августа 2018
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" намерен начать переговоры по трансферу вратаря сборной Коста-Рики и испанского "Реала" Кейлора Наваса. Об этом сообщает издание AS.
Ранее один из голкиперов английской команды Клаудио Браво получил травму ахиллова сухожилия и теперь может пропустить весь сезон. В связи с этим клуб находится в поиске нового вратаря, так как в распоряжении Хосепа Гвардиолы остался только бразилец Эдерсон Мораес.
Несмотря на то, что трансферное окно в Англии закрылось 9 августа, "Манчестер Сити" имеет возможность заявить футболиста. Согласно правилам, в случае тяжелой травмы игрока, клуб может заменить его в заявке на сезон даже после окончания трансферного периода.
Однако, несмотря на желание англичан, Навас хочет остаться в "Реале" и конкурировать за место в стартовом составе с бельгийцем Тибо Куртуа, купленным этим летом у лондонского "Челси". Действующий контракт костариканца с мадридским клубом действует еще два года.
Навас выступает за "Реал" с 2014 года. Он провел в составе команды 143 матча, позволив соперникам отличиться 142 раза. 46 матчей голкипер отыграл без пропущенных мячей.
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