Усманов замахнулся на новый клуб 

Российский бизнесмен Алишер Усманов после продажи акций лондонского «Арсенала» готов вложить деньги в другой футбольный клуб, сообщает РБК. О желании инвестировать в футбол предприниматель заявил в интервью Bloomberg.
По словам Усманова, сразу после продажи 30-процентной доли в капитале «Арсенала» он получил множество предложений инвестировать в другие европейские клубы и рассматривает все варианты.
В частности, Усманов может вложиться в ливерпульский «Эвертон», главным акционером которого является иранец Фархад Мошири.
«Мы с Фархадом Мошири — друзья. Если ему потребуется поддержка, я буду рад помочь», — сказал бизнесмен.
Он также признался, что интересуется вариантами инвестиций в мюнхенскую «Баварию» и итальянские «Рому» и «Милан».
По оценке Financial Times, за проданные спортивному магнату и крупнейшему акционеру «Арсенала» Стэну Кронке 30% акций клуба Усманов получил около £550 млн В 2007 году, когда россиянин приобрел пакет акций, его стоимость выросла в четыре раза.