Усманов замахнулся на новый клуб

Российский бизнесмен Алишер Усманов после продажи акций лондонского «Арсенала» готов вложить деньги в другой футбольный клуб, сообщает РБК. О желании инвестировать в футбол предприниматель заявил в интервью Bloomberg

По словам Усманова, сразу после продажи 30-процентной доли в капитале «Арсенала» он получил множество предложений инвестировать в другие европейские клубы и рассматривает все варианты.

В частности, Усманов может вложиться в ливерпульский «Эвертон», главным акционером которого является иранец Фархад Мошири

«Мы с Фархадом Мошири — друзья. Если ему потребуется поддержка, я буду рад помочь», — сказал бизнесмен.

Он также признался, что интересуется вариантами инвестиций в мюнхенскую «Баварию» и итальянские «Рому» и «Милан».