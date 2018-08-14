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Черышев близок к переходу в «Валенсию»
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СМИ: Черышев близок к переходу в «Валенсию» 

RT на русском 14 августа 2018
Фото: © Wu Zhuang globallookpress.com
Полузащитник «Вильярреала» и сборной России по футболу Денис Черышев близок к переход в «Валенсию».
Как сообщает AS, клубы уже вступили в переговорный процесс по трансферу 27-летнего россиянина.
Отмечается, что сам Черышем не против смены клуба, поскольку главный тренер «Вильярреала» не видит его в качестве игрока основного состава.
Черышев уже играл за «Веленисию» на правах аренды. За пол года в команде он сыграл в восьми матчах и забил три мяча.
Ранее Артём Дзюба заявил, что не намерен переходить в «Галатасарай».
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