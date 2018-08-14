СМИ: Черышев близок к переходу в «Валенсию»

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России по футболу Денис Черышев близок к переход в «Валенсию».

Как сообщает AS, клубы уже вступили в переговорный процесс по трансферу 27-летнего россиянина.

Отмечается, что сам Черышем не против смены клуба, поскольку главный тренер «Вильярреала» не видит его в качестве игрока основного состава.

Черышев уже играл за «Веленисию» на правах аренды. За пол года в команде он сыграл в восьми матчах и забил три мяча.