Ещё
Легенду «Спартака» госпитализировали в тяжелом состоянии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легенду «Спартака» госпитализировали в тяжелом состоянии 

Рамблер 14 августа 2018
Фото: РИА Новости
Прославленный советский футболист Алексей Парамонов может умереть «в любую секунду», сообщил РИА Новости его друг Михаил Захаров.
«Наш ветеран плох», — посетовал он.
По словам Захарова, 93-летний олимпийский чемпион 1956 года с конца июля находился в московском пансионате ветеранов труда, какое-то время «все было отлично», однако позже его «здоровье сдало», что и стало причиной госпитализации.
Захаров уточнил, что зрение Парамонова упало, дыхание стало тяжелым, ноги парализовало, к тому же все это происходит на фоне почечной недостаточности, а также недавно обнаруженного у бывшего игрока столичного «Спартака» рака простаты.
«Он может уйти из жизни в любую секунду», — процитировал Захаров врача.
Большую часть футбольной карьеры, 12 лет, Алексей Парамонов провел в «Спартаке», за который отыграл 264 матча, забив в них 63 гола. В составе сборной Советского Союза Парамонов стал чемпионом Олимпиады 1956 года, которая состоялась в австралийском Мельбурне.
Комментарии2  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение