Легенду «Спартака» госпитализировали в тяжелом состоянии

«Наш ветеран плох», — посетовал он.

По словам Захарова, 93-летний олимпийский чемпион 1956 года с конца июля находился в московском пансионате ветеранов труда, какое-то время «все было отлично», однако позже его «здоровье сдало», что и стало причиной госпитализации.

Захаров уточнил, что зрение Парамонова упало, дыхание стало тяжелым, ноги парализовало, к тому же все это происходит на фоне почечной недостаточности, а также недавно обнаруженного у бывшего игрока столичного «Спартака» рака простаты.

«Он может уйти из жизни в любую секунду», — процитировал Захаров врача.

Большую часть футбольной карьеры, 12 лет, Алексей Парамонов провел в «Спартаке», за который отыграл 264 матча, забив в них 63 гола. В составе сборной Советского Союза Парамонов стал чемпионом Олимпиады 1956 года, которая состоялась в австралийском Мельбурне.