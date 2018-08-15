Семин попросил болельщиков потерпеть

Наставник «Локомотива» попросил болельщиков потерпеть

Главный тренер московского "Локомотива" обратился к болельщикам в связи с неудачами команды в новом сезоне, передает "Советский спорт"

Наставник "железнодорожников" призвал фанатов не отворачиваться от клуба.

"Дорогие болельщики "Локомотива"! В сложных ситуациях для нашей команды я всегда обращаюсь к вам, потому что мы играем для вас, и ваша поддержка для меня очень многое значит.

Подождите, потерпите и поддержите команду — и нашими с вами общими усилиями "Локомотив" станет еще сильнее, чем был в прошлом сезоне!" — написал Семин в своем инстаграме.

После трех туров РПЛ действующие чемпионы набрали лишь два очка, не забив ни одного мяча. Также в матче за Олимп Суперкубок страны красно-зеленые потерпели поражение от ЦСКА.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге открыли скульптуру в честь Семина.