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Семин попросил болельщиков потерпеть
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Наставник «Локомотива» попросил болельщиков потерпеть 

Газета.Ru 15 августа 2018
Главный тренер московского "Локомотива" обратился к болельщикам в связи с неудачами команды в новом сезоне, передает "Советский спорт".
Наставник "железнодорожников" призвал фанатов не отворачиваться от клуба.
"Дорогие болельщики "Локомотива"! В сложных ситуациях для нашей команды я всегда обращаюсь к вам, потому что мы играем для вас, и ваша поддержка для меня очень многое значит.
Подождите, потерпите и поддержите команду — и нашими с вами общими усилиями "Локомотив" станет еще сильнее, чем был в прошлом сезоне!" — написал Семин в своем инстаграме.
После трех туров РПЛ действующие чемпионы набрали лишь два очка, не забив ни одного мяча. Также в матче за Олимп Суперкубок страны красно-зеленые потерпели поражение от ЦСКА.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге открыли скульптуру в честь Семина.
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