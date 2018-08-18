Новичок ЦСКА назвал лучшего игрока сборной Хорватии 

Хорватский новичок ЦСКА Никола Влашич рассказал, кто является его самым любимым игроком сборной Хорватии всех времен, передает Sport24.
"Тяжело сказать, потому что когда моя сборная выигрывала бронзу чемпионата мира, я был еще маленьким и толком не смотрел матчи. Так что мой самый лучший игрок всех времен — Лука Модрич. Я считаю его лучшим. Еще выделю Олича, он всегда выкладывался на все сто, а наши болельщики это ценят.
Знаю, что Олич забил много голов за ЦСКА, а еще выиграл с клубом Кубок УЕФА. Поэтому его все вспоминают. Когда я зашел в офис ЦСКА, сразу увидел фото Олича с президентом клуба, сделанное в тот памятный день.
Мы виделись в расположении сборной Хорватии в квалификации чемпионата мира — 2018. Олич работает в тренерском штабе. Что меня поразило, он по-прежнему находится в великолепной форме. Он даст фору даже некоторым игрокам", — цитирует Влашича пресс-служба армейского клуба.
Ранее новичок ЦСКА заявил, что с Гончаренко должен получиться хороший сезон.