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Новичок ЦСКА назвал лучшего игрока сборной Хорватии
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Новичок ЦСКА назвал лучшего игрока сборной Хорватии 

Газета.Ru 18 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Хорватский новичок ЦСКА Никола Влашич рассказал, кто является его самым любимым игроком сборной Хорватии всех времен, передает Sport24.
"Тяжело сказать, потому что когда моя сборная выигрывала бронзу чемпионата мира, я был еще маленьким и толком не смотрел матчи. Так что мой самый лучший игрок всех времен — Лука Модрич. Я считаю его лучшим. Еще выделю Олича, он всегда выкладывался на все сто, а наши болельщики это ценят.
Знаю, что Олич забил много голов за ЦСКА, а еще выиграл с клубом Кубок УЕФА. Поэтому его все вспоминают. Когда я зашел в офис ЦСКА, сразу увидел фото Олича с президентом клуба, сделанное в тот памятный день.
Мы виделись в расположении сборной Хорватии в квалификации чемпионата мира — 2018. Олич работает в тренерском штабе. Что меня поразило, он по-прежнему находится в великолепной форме. Он даст фору даже некоторым игрокам", — цитирует Влашича пресс-служба армейского клуба.
Ранее новичок ЦСКА заявил, что с Гончаренко должен получиться хороший сезон.
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