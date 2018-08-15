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Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
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Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ 

Рамблер 15 августа 2018
Первый канал заплатил журналисту Василию Уткину почти 800 тысяч за комментарий к одному матчу чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом прошедшей ночью сам Уткин сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
«Один матч. 783 тысячи рублей», — рассказал он.
Журналист отказался поблагодарить за это «человека слова» Константина Эрнста, гендиректора канала, так как «за это не благодарят».
Также Уткин отметил, что рассчитывал прокомментировать больше одного матча, но и призвал рассказать ему о комментаторе, которому когда-нибудь заплатят больше за такое же количество работы. По словам журналиста, перед таким коллегой он «преклонит колена, как Джон Сноу».
Кроме того, Уткин сообщил подписчикам, что намерен сдержать слово, данное накануне старта мундиаля, и перечислит весь гонорар за него, округлив сумму до миллиона, в благотворительный фонд помощи аутистам «Выход».
В конце поста журналист добавил, что хоть и «зарекаться глупо», однако отныне он больше не станет комментировать футбольные матчи.
Ранее сам Уткин рассказывал, что сотрудничество с Первым каналом во время первенства мира было прекращено после первой же прокомментированной им игры в связи со звонком человека, которого журналист отказался назвать по имени.
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