«Ювентус» отказался продавать Сандро

«Ювентус» отказался продавать защитника Сандро «ПСЖ» за €60 млн

По информации La Gazzetta dello Sport, на футболиста претендовал французский "ПСЖ", который был готов заплатить "старой синьоре" за него €60 млн "Ювентус" отказался вступать в переговоры и дал понять, что не намерен расставаться с Сандро.

Сообщалось, что бразилец является одной из главных целей "Манчестер Юнайтед" , однако переход так и не состоялся.