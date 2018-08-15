«Ювентус» отказался продавать Сандро

Бразильский защитник туринского "Ювентуса" Алекс Сандро скорее всего останется в команде, сообщает "Советский спорт".
По информации La Gazzetta dello Sport, на футболиста претендовал французский "ПСЖ", который был готов заплатить "старой синьоре" за него €60 млн "Ювентус" отказался вступать в переговоры и дал понять, что не намерен расставаться с Сандро.
Сообщалось, что бразилец является одной из главных целей "Манчестер Юнайтед", однако переход так и не состоялся.
Ранее Криштиану Роналду забил мяч в дебютном матче за "Ювентус".