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Игрок ПАОК показал фанатам «Спартака» флаг Украины
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Игрок ПАОК показал фанатам «Спартака» флаг Украины 

Рамблер 15 августа 2018
Фото: twitter.com/MatchTV
Украинский футболист, игрок греческого клуба ПАОК Евгений Хачериди после окончания игры показал фанатам «Спартака» щитки в цветах флага Украины. Об этом сообщает «Спорт-Экспресса».
По данным издания, когда игроки греческой команды начали благодарить болельщиков за поддержку, со спартаковских трибун раздались выкрики. После этого Хачериди спустил гетры и указал московским фанатам на желто-голубые щитки.
«Спартак» сыграл вничью (0:0) с клубом ПАОК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый матч красно-белые проиграли со счетом 2:3. Таким образом, «Спартак» не смог выйти в следующий раунд турнира и продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.
Хачериди начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте. 31-летний игрок с 2007-го по 2018 год выступал за киевское «Динамо».
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