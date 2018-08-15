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Назван срок дисквалификации Набабкина
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Футболист ЦСКА Набабкин дисквалифицирован на два матча РПЛ 

RT на русском 15 августа 2018
Фото: РИА Новости
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника московского ЦСКА Кирилла Набабкина за удар соперника в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против красноярского «Енисея».
«Набабкин дисквалифицирован на два матча чемпионата России. ЦСКА обязался провести разъяснительную беседу со своим игроком», — цитирует главу комитета Артура Григорьянца «Чемпионат».
Он также заявил, что защитник армейцев принёс извинения за свой проступок.
«Набабкин был удалён за агрессивное поведение — удар ногой с использованием шипов в бедро игрока, который не владеет мячом. Набабкин присутствовал на заседании по скайпу. Он принёс извинения и посетовал на обиду за возможную травму, что стало причиной удара соперника. Футболист не оспаривает удаление и прислал письменное объяснение, где извинился перед соперниками и членами КДК», — добавил Григорьянц.
Ранее Гончаренко заявил, что игра с «Енисеем» после удаления футболиста ЦСКА стала веселее.
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