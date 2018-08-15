Назван срок дисквалификации Набабкина

Футболист ЦСКА Набабкин дисквалифицирован на два матча РПЛ

«Набабкин дисквалифицирован на два матча чемпионата России. ЦСКА обязался провести разъяснительную беседу со своим игроком», — цитирует главу комитета Артура Григорьянца «Чемпионат».

Он также заявил, что защитник армейцев принёс извинения за свой проступок.

«Набабкин был удалён за агрессивное поведение — удар ногой с использованием шипов в бедро игрока, который не владеет мячом. Набабкин присутствовал на заседании по скайпу. Он принёс извинения и посетовал на обиду за возможную травму, что стало причиной удара соперника. Футболист не оспаривает удаление и прислал письменное объяснение, где извинился перед соперниками и членами КДК», — добавил Григорьянц.

Ранее Гончаренко заявил, что игра с «Енисеем» после удаления футболиста ЦСКА стала веселее.