«Барселона» выиграла Кубок Жоана Гампера

"Барселона" разгромила "Боку Хуниорс" в финале товарищеского турнира за Кубок Жоана Гампера со счетом 3:0, сообщает Sport24.

В составе каталонского клуба забитыми мячами отметились Малком, Лионель Месси и Рафа Алькантара.

Кубок Жоана Гампера был назван в честь легендарного президента-основателя "Барселоны" и с 1997 года представляет собой один матч, победитель которого и становится победителем турнира.

"Барселона" взяла этот кубок в 41-й раз в истории турнира, который основан в 1966 году.

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