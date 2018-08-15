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«Барселона» выиграла Кубок Жоана Гампера
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«Барселона» выиграла Кубок Жоана Гампера 

Газета.Ru 15 августа 2018
Фото: РИА Новости
"Барселона" разгромила "Боку Хуниорс" в финале товарищеского турнира за Кубок Жоана Гампера со счетом 3:0, сообщает Sport24.
В составе каталонского клуба забитыми мячами отметились Малком, Лионель Месси и Рафа Алькантара.
Кубок Жоана Гампера был назван в честь легендарного президента-основателя "Барселоны" и с 1997 года представляет собой один матч, победитель которого и становится победителем турнира.
"Барселона" взяла этот кубок в 41-й раз в истории турнира, который основан в 1966 году.
Ранее Видаль поделился эмоциями от перехода в "Барселону".
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