Российский футбол умирает. Его не спас даже ЧМ

Лига автобусов

После чемпионата мира российские болельщики пошли на стадионы — новые арены приняли десятки тысяч людей, непривычно много, например, для игроков из ФНЛ. Все ждали футбола, красивого, энергичного, в который в стране… играть не умеют. Старт нового сезона Российской премьер-лиги стал самым скучным за 18 лет даже по статистике и в то же время — самым посещаемым в истории. Он же ознаменовался традиционными проблемами отечественных клубов в Европе. «Лента.ру» — о вялых изменениях, которые не сделали чемпионат России лучше.

Подтянулись и расстроились

Самый посещаемый российский клуб этого лета — самарские «Крылья Советов». На новенький стадион в среднем за три тура приходило около 31 тысячи человек — это больше, чем собирает «Зенит» «Спартак» . Футболисты из ФНЛ, официально непризнанной лучшей лиги мира, вообще страдают от небывалого внимания: в первом на «Ротор» посмотрели 30 тысяч волгоградцев, «Балтика» собрала в Калининграде 18 тысяч человек, и даже в Саранске на футбол вдруг потянулись тысячи людей.

Инерция движет россиянами, которые под впечатлением от первоклассных игр на мундиале, от сборной России и всеобщего восторга от уровня организации двинули на новые стадионы. Но в стране к своим не принято относиться так, как к приезжим. Взять матч за Суперкубок России — унылый матч «Локомотива» и ЦСКА. Голу армейцев, кажется, радовались вообще все: команды дотянули до овертайма и катали мяч практически без продвижения. Все это — на 30-градусной жаре, а в чаше стадиона ни в одном киоске не продавалась вода. Город все еще был наполнен стилизованными указателями к Главному билетному центру или к месту выдачи Fan ID — вместо этого можно было организовать хоть какие-то развлечения. Нет.

Не секрет, что качественно работать с болельщиками в России умеют только некоторые топ-клубы. «Зенит», получив в распоряжение многострадальный «Крестовский», разом поднял средний уровень посещаемости за счет различных активностей вокруг и внутри арены. «Спартак» на новом стадионе стабильно собирает как активную фанатскую часть, так и обывателей, для которых попасть на матч «народной команды» — это давняя мечта. Развлечения для детей, конкурсы для взрослых — что в Питере, что в Москве народ приходит не просто для того, чтобы посмотреть футбол, но и провести выходной день с интересом. А футбол — это, скорее, славное окончание такого дня, а не самоцель.

На отличных новых стадионах теперь играют восемь клубов РПЛ. Чемпионат мира дал импульс, что привело к средней посещаемости в 21 тысячу человек в первом туре. Это на семь тысяч больше, чем команды лиги собирали в среднем в прошлом сезоне, при том что тогда они вообще установили рекорд. К третьему туру уже насчитали в среднем 16 тысяч человек на матче — и дальше, видимо, будет еще меньше. Ведь когда на стадионе банально нечем заняться, остается только верить в команды и в большой футбол. Но в России он в этом сезоне пока какой-то маленький.

Скучнее не бывает

Даже по статистике старт первого в истории сезона Российской премьер-лиги (до этого был еще эпитет «футбольная») — самый скучный в XXI веке. За три тура команды родили 35 голов — это примерно по 1,5 мяча в каждой из 24 игр. Такого еще в 2000-х вообще не было. При мизерном количестве голов редко случается так, что забивают обе команды. Говоря простым языком, нормальный результат для нашего чемпионата — победа со счетом 1:0.

Все знают, как играют современные команды, получив преимущество в один гол. В большинстве случаев они отдают пространство и мяч сопернику, заставляют его думать, как отыгрываться, и ловят свой шанс в контратаках. И здесь речь не только о российских клубах — это нормальная практика и для «Локомотива», и для « Манчестер Юнайтед ». Но сакральное «игра на результат» возводится в абсолют ощутимо чаще именно в России — и на выходе мы имеем 0:0 и 1:0.

Не просто так РПЛ в соцсетях прозвали «лигой автобусов». «Я говорил давно, что если нет футболистов хорошего уровня, нет мастерства, то и футбол скучный. Так оно и есть, я абсолютно прав. С горем пополам добиваются ничьей, и рады. Это антифутбол», — говорил одиозный Валерий Рейнгольд пару недель назад. Пока он, кажется, прав. При недостаточном уровне игроки перестают играть — они начинают бороться. Чемпионат России всегда был полон борьбы: с соперниками, климатическими условиями, ужасными полями или судьями. Но в этом сезоне борьбы стало ощутимо больше, чем футбола. Борьбы и мелкой возни.

Минимальные победы или нулевые ничьи, конечно, могут говорить об общем росте прежде маленьких команд, о выравнивании сил, но больше — о нежелании рисковать и играть для болельщиков. Даже когда их много. Клубы из регионов больше не боятся грандов из двух столиц, пытаются с ними бороться, и именно эти гранды чаще ломают игру в угоду результату. Такое прокатывает во внутреннем первенстве, где «Зенит» может забить три мяча за три тура и набрать девять очков. Но в европейских турнирах, особенно на стадии квалификации, где играют мелкие бедные клубы с запредельной мотивацией, все получается хуже.

Вылет «Спартака» от греческого ПАОКа — очередной, но уже привычный удар по самолюбию московского клуба и всего российского футбола. Действительно, за последние 10 лет красно-белые шесть раз пытались пробраться через квалификационное сито европейских турниров — получилось лишь однажды. Зато были поражения от клубов калибра «Санкт-Галлена» и АЕКа, погромы от киевского «Динамо» и лишь одна победа в противостоянии с «Фенербахче».

«Зенит» влетел минскому «Динамо» в Лиге Европы — 0:4. Теперь у питерцев практически нет шансов пройти дальше, ведь для этого надо забивать пять раз, и не пропускать при этом. Извечные соперники проиграли с разным счетом, но в их игре прослеживалось одно и то же — отсутствие мысли. Обладая мастерами уровня Леандро Паредеса или Квинси Промеса , москвичи и питерцы, будучи фаворитами, не создавали толком ничего, что могло бы принести проблемы сопернику.

«Спартака» это касается чуть в меньшей степени: все-таки красно-белые уехали из Греции с комфортным поражением, даром что вели 2:0 по ходу встречи. Но в Салониках просто не приходится никому, там президент клуба может выбежать на поле с пистолетом, а фанаты нападать на журналистов. На игроков это не может не влиять и не давить.

Но в Москве, на заполненном «Открытии», красно-белые были хуже чуть ли не во всем. В четверг «Зениту» играть ответный матч, и там не будет никого, кроме белорусов: стадион питерской команды дисквалифицирован, матч пройдет при пустых трибунах. Артем Дзюба , после чемпионата мира ставший культовым персонажем, обещает повоевать, как «Барселона» однажды воевать с ПСЖ. Чтобы вылезти из ситуации, в которую питерцы сами себя загнали, им нужна не война, а полноценное чудо.

Российский футбол болен, и это не новость. Мундиаль панацеей не стал, хотя все этого ждали. Но ожидания, как известно, это наши проблемы.