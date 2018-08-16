«Аталанта» хочет арендовать Ригони у «Зенита»

СМИ: «Аталанта» хочет арендовать футболиста «Зенита» Ригони с правом выкупа

Футбольный клуб "Аталанта" намерен взять в аренду на сезон 25-летнего полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони и включить в соглашение пункт о дальнейшем праве выкупа. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио Gianlucadimarzio.com.

Отмечается, что "Аталанта" хотела приобрести футболиста еще до его переезда Россию, но "Зенит" опередил итальянскую команду. По информации источника, клуб уже начал переговоры с петербуржцами.

Ранее сообщалось, что "Зенит" отказал итальянской "Сампдории" в аренде другого аргентинского футболиста Себастьяна Дриусси, отметив, что готов рассматривать только вариант с полноценным трансфером игрока.

Ригони перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Индепендьенте". За это время он провел в составе петербургского клуба 30 матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Контракт аргентинца с командой рассчитан до 2021 года.