Ещё
«Аталанта» хочет арендовать Ригони у «Зенита»
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Аталанта» хочет арендовать футболиста «Зенита» Ригони с правом выкупа 

ТАСС 16 августа 2018
Фото: РИА Новости
Футбольный клуб "Аталанта" намерен взять в аренду на сезон 25-летнего полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони и включить в соглашение пункт о дальнейшем праве выкупа. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио Gianlucadimarzio.com.
Отмечается, что "Аталанта" хотела приобрести футболиста еще до его переезда Россию, но "Зенит" опередил итальянскую команду. По информации источника, клуб уже начал переговоры с петербуржцами.
Ранее сообщалось, что "Зенит" отказал итальянской "Сампдории" в аренде другого аргентинского футболиста Себастьяна Дриусси, отметив, что готов рассматривать только вариант с полноценным трансфером игрока.
Ригони перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Индепендьенте". За это время он провел в составе петербургского клуба 30 матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Контракт аргентинца с командой рассчитан до 2021 года.
ТАСС: последние новости
Тренер ПСЖ Тухель принял решение посадить вратаря Буффона в запас СМИ: ЦСКА предложил "Легии" €7 млн за польского футболиста Шиманьского УЕФА оштрафовал "Спартак" на €31 тыс. по итогам матча ЛЧ с ПАОКом
Комментарии  Ещё 80 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение