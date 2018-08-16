Сборная России совершила рекордный прорыв

Сборная России по футболу поднялась в рейтинге FIFA на двадцать одну строчку, заняв 49-е место. Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.

В июньской версии рейтинга российская команда находилась на 70-м месте. Сборная РФ занимала последнее место среди всех участников чемпионата мира по футболу.70-я строчка стала новый антирекордом национальной команды, за месяц до этого занимавшей 66-е место.

В августовском рейтинге Россия разделила 49-е место со сборной Нигерии. Российских футболистов опередили команды Камеруна, Болгарии и Марокко. Лидером рейтинга стала сборная Франции, победитель ЧМ-2018.

До этого антирекордами национальной сборной РФ были 56-е место в январе 2017-го, 55-е место в ноябре 2016-го, а еще раньше— 40-е место в декабре 1998 года.

Вице-премьер Виталий Мутко пояснял, что сборная России будет все ниже опускаться в рейтинге, потому что на правах хозяйки ЧМ не играет официальных матчей в рамках отборочного турнира.

Сборная РФ уступила команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Встреча закончилась ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии.