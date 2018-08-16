В 10 минутах от смерти

Мост A10 в Генуе был построен в 1963-1967 годах. Его называют мостом Моранди (в честь инженера Риккардо Моранди). Последние годы местные жители не раз обращали внимание на то, что мост находится в критическом состоянии.
В 2016-м эксперт по строительству из университета Генуи утверждал, что конструкция нуждалась в серьёзном ремонте ещё в 80-х годах прошлого века и дешевле построить новый мост из более современных материалов, которые не так быстро изнашиваются.
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#Genova, sabato i funerali di Stato per le vittime del pontehttps://t.co/i0SYc94RVo— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 15 August 2018
Закончилось всё тем, что вчера, 15 августа, мост обвалился вместе с машинами, которые упали с высоты 45 метров. Автомобили и бетонные конструкции рухнули на реку Польчевера, железнодорожные пути, промзону, магазины и парковку. Сначала сообщалось о 22 погибших, но, по последним данным, их 39.
Si capisce meglio la portata con questo video #pontemorandi #genova #video #crollo pic.twitter.com/c4XFXm4HuC— Farmacia Serra (@farmaciaserrage) 14 August 2018
За обслуживание моста отвечает крупный итальянский оператор Autostrade. Компания сразу заявила, что своевременно проводила работы по укреплению моста Моранди и не было причин считать его опасным. По одной из версий обрушение моста случилось из-за грозы. В момент катастрофы в Генуе действительно был мощный ливень. Однако молний не было, лишь вспышка из-за падения обломков на железнодорожные пути. Кто-то из свидетелей воспринял эту вспышку за молнию.
Доменико Кришито, который отыграл семь лет в «Зените», проехал по этому мосту за считаные минуты до крушения и вскоре написал в «Инстаграме»:
«Я пишу это сообщение для тех, кто посылает мне сообщения, беспокоится за меня и мою семью. Мы в порядке, хотя пересекли мост ровно за 10 минут до его обвала. Мои мысли сейчас с семьями жертв этой трагедии. Это просто невозможно! Нам нужна безопасность. Необходимо, чтобы кто-то предпринял меры. Это просто ужасно!»
Генуя много значит для Кришито. Этим летом у него были заманчивые предложения, но защитник выбрал именно «Дженоа» и так это объяснил:
«Я очень счастлив вернуться сюда. Я только физически покидал Геную. Было не сложно сделать выбор. Я отказался от больших денег и Лиги чемпионов ради Генуи. Я всегда говорил, что вернусь», — сказал Кришито в интервью Football Italia.
Трагедию с мостом защитник воспринял очень близко. Агент футболиста Андреа Д’Амико сказал, что Кришито чувствует себя подавленным, ни с кем не разговаривает и хочет побыть с семьёй.
Одним из тех, кто рухнул с моста на машине, был бывший вратарь «Кальяри» Давиде Капелло. Правда, ему повезло.
«Это чудо, что я остался жив. Я ехал в Геную и был на том мосту. Сначала я услышал шум, а потом всё рухнуло. Моя машина упала на 30 метров вниз и застряла между колоннами и щебнем. Это невероятно, но у меня нет ни одной царапины. Я часто бывал на этом мосту, он один из самых загруженных в стране. Я видел, как дорога разваливалась прямо на моих глазах, это был невероятный шок. Не представляю, как мою машину не раздавило», — сказал Капелло.