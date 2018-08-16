Кришито в 10 минутах от смерти. Как такое вообще могло произойти?

Мост A10 в Генуе был построен в 1963-1967 годах. Его называют мостом Моранди (в честь инженера Риккардо Моранди). Последние годы местные жители не раз обращали внимание на то, что мост находится в критическом состоянии.

В 2016-м эксперт по строительству из университета Генуи утверждал, что конструкция нуждалась в серьёзном ремонте ещё в 80-х годах прошлого века и дешевле построить новый мост из более современных материалов, которые не так быстро изнашиваются.

Закончилось всё тем, что вчера, 15 августа, мост обвалился вместе с машинами, которые упали с высоты 45 метров. Автомобили и бетонные конструкции рухнули на реку Польчевера, железнодорожные пути, промзону, магазины и парковку. Сначала сообщалось о 22 погибших, но, по последним данным, их 39.

За обслуживание моста отвечает крупный итальянский оператор Autostrade. Компания сразу заявила, что своевременно проводила работы по укреплению моста Моранди и не было причин считать его опасным. По одной из версий обрушение моста случилось из-за грозы. В момент катастрофы в Генуе действительно был мощный ливень. Однако молний не было, лишь вспышка из-за падения обломков на железнодорожные пути. Кто-то из свидетелей воспринял эту вспышку за молнию.

Доменико Кришито , который отыграл семь лет в «Зените» , проехал по этому мосту за считаные минуты до крушения и вскоре написал в «Инстаграме»:

«Я пишу это сообщение для тех, кто посылает мне сообщения, беспокоится за меня и мою семью. Мы в порядке, хотя пересекли мост ровно за 10 минут до его обвала. Мои мысли сейчас с семьями жертв этой трагедии. Это просто невозможно! Нам нужна безопасность. Необходимо, чтобы кто-то предпринял меры. Это просто ужасно!»

Генуя много значит для Кришито. Этим летом у него были заманчивые предложения, но защитник выбрал именно «Дженоа» и так это объяснил:

«Я очень счастлив вернуться сюда. Я только физически покидал Геную. Было не сложно сделать выбор. Я отказался от больших денег и Лиги чемпионов ради Генуи. Я всегда говорил, что вернусь», — сказал Кришито в интервью Football Italia.

Трагедию с мостом защитник воспринял очень близко. Агент футболиста Андреа Д’Амико сказал, что Кришито чувствует себя подавленным, ни с кем не разговаривает и хочет побыть с семьёй.

Одним из тех, кто рухнул с моста на машине, был бывший вратарь «Кальяри» Давиде Капелло. Правда, ему повезло.