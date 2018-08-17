Слуцкий пожаловался на судейство в матче с «Базелем»

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Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий раскритиковал арбитров матча с "Базелем" (0:1), который прошел в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы. По мнению россиянина, судья несправедливо показал красную карточку футболисту его команды. "Этот результат зависит от ошибки рефери, это большая ошибка, неправильное решение, меня злит это. В Лиге Европы серьезная конкуренция, и у нас был важный матч. Всем было видно, что судья был очень близок, но не знаю, почему он дал красную карточку. Судья решил наше будущее в Лиге Европе", — отметил он. | soccernews.ru