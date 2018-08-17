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Анюков стал рекордсменом «Зенита»
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Анюков стал рекордсменом «Зенита» 

LiveSport.Ru 17 августа 2018
Фото: ФК «Зенит»
Защитник «Зенита» Александр Анюков установил рекорд клуба по количеству матчей, проведенных с капитанской повязкой.
Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».
Матч против минского «Динамо» стал для Анюкова 117-м в роли капитана команды.
По этому показателю он обошел Владислава Радимова (116). Далее в этом списке располагаются Анатолий Тимощук (86), Данни (85) и Владимир Кулик (75).
Напомним, Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года. Всего на его счету 391 матч в составе питерцев.
Защитнику также принадлежит рекорд «Зенита» по количеству матчей в еврокубках.
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