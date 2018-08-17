Анюков стал рекордсменом «Зенита»

Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».

Матч против минского «Динамо» стал для Анюкова 117-м в роли капитана команды.

Напомним, Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года. Всего на его счету 391 матч в составе питерцев.

Защитнику также принадлежит рекорд «Зенита» по количеству матчей в еврокубках.