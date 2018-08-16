Кокорин захотел вернуться на поле

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проходит восстановление после травмы, которую он получил весной, передает "Р-Спорт".
"Мне сложно сказать, когда я восстановлюсь. Надеюсь, смогу сыграть после матчей сборных", — заявил Кокорин.
Форвард в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейпцигом" повредил крестообразные связки колена, пропустил чемпионат мира и старт Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ближайшие игры национальных команд запланированы на сентябрь. Сборная России 7 сентября проведет матч против Турции в Лиге наций, а 10 сентября сыграет товарищеский матч против Чехии.
Ранее форвард "Зенита" назвал "джокера" команды.