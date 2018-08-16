Кокорин захотел вернуться на поле

Игрок «Зенита» рассказал о своем возвращении на поле

"Мне сложно сказать, когда я восстановлюсь. Надеюсь, смогу сыграть после матчей сборных", — заявил Кокорин.

Форвард в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейпцигом" повредил крестообразные связки колена, пропустил чемпионат мира и старт Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ближайшие игры национальных команд запланированы на сентябрь. Сборная России 7 сентября проведет матч против Турции в Лиге наций, а 10 сентября сыграет товарищеский матч против Чехии.

Ранее форвард "Зенита" назвал "джокера" команды.